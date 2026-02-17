Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sols RepsolElha i LáserumControl EmpuriabravaIncendi ManlleuGirona - Barçacarnavals
instagramlinkedin

Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal

La crida, difosa a TikTok, acaba aplegant sobretot adolescents que hi van per curiositat

Què són els 'therian' i per què estan marcant tendència a Instagram i Tiktok

Les imatges de l'expectació generada per la convocatòria a Girona de gent que es creu que és un animal

Les imatges de l'expectació generada per la convocatòria a Girona de gent que es creu que és un animal / Tony Di Marino

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Una convocatòria al centre de Girona de "therians", persones que afirmen identificar-se amb un animal no humà i que, en alguns casos, ho expressen amb estètica, accessoris o conductes associades, ha generat expectació entre joves de la ciutat aquest dimarts a la tarda. La crida, difosa sobretot per TikTok, ha acabat reunint desenes d’adolescents a la plaça Miquel Santaló, davant de l’Hotel Carlemany.

Joves esperant la concentració de &quot;therians&quot; a Girona

Joves esperant la concentració de "therians" a Girona / DdG

A mesura que s’h anat acostant l’hora, el punt de trobada s’ha anat omplint de grups de joves que hi arribaven després d’haver vist ela convocatòria a xarxes. Sobre el terreny, però, la imatge ha estat principalment la d’una concentració espontània de públic adolescent, molta gent que s’hi ha acostat per curiositat, per veure l’ambient i per gravar contingut amb el mòbil.

Tot i que el missatge parlava d’una quedada d’aquest col·lectiu, a la plaça no s’hi ha vist una activitat organitzada ni una estructura clara més enllà del mateix efecte crida. Per la concentració de gent, també s’hi han desplaçat efectius de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d’Esquadra, que han fet seguiment de la situació. No s’hi han registrat incidents.

Notícies relacionades i més

Què són els 'therian'

El terme therian deriva de "therianthropy", que combina arrels gregues vinculades a “bèstia” i “home”. Es va començar a utilitzar en taxonomia i mitologia per referir-se a la metamorfosi d’home en animal, i es va popularitzar a finals dels anys noranta amb l’aparició de comunitats digitals. Els "therians" no plantegen una transformació física, però sí que descriuen comportaments i instints relacionats amb el seu "teriotip" o animal espiritual. En molts vídeos se’ls veu amb màscares, cues, orelles o altres peces d’indumentària. Alguns practiquen quadrobics (desplaçar-se amb quatre extremitats) o expliquen "shifts", és a dir, experiències internes, somnis o estats emocionals que perceben com més alineats amb el seu prototip animal. Tot i que sovint es viu com una experiència privada, també s’organitzen en fòrums i trobades informals.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents