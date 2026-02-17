Finalitzen les obres de millora dels trams de la via verda a Girona situats a les hortes de Santa Eugènia i al barri de Sant Ponç
S’han fet més accessibles els camins, s’han creat zones de descans i s’ha homogeneïtzat la imatge paisatgística destinant un total de 677.616,20 euros
L’Ajuntament de Girona ha finalitzat les obres de millora de dos trams de la via verda que transcorren per les hortes de Santa Eugènia i per les ribes del Ter a l’altura del barri de Sant Ponç. Totes dues intervencions s’inclouen dins el projecte “Menja’t Girona” que té per objectiu millorar i ressaltar el patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural, arquitectònic i urbanístic de la ciutat per tal de consolidar-la com una destinació turística sostenible. El cost total de les actuacions ha estat de 677.616,20 euros.
Per una banda, s'han destinat 315.289,10 euros en millorar un tram de la via verda del carrilet d’Olot a la zona de les hortes de Santa Eugènia. En concret, es tracta del tram comprès entre l'encreuament amb el camí de Can Po Vell provinent de La Marfà fins a l'accés de la mateixa via pel carrer del Poble Sahrauí. S’han millorat el paisatge amb noves plantacions, els accessos i el mobiliari urbà de les hortes de Santa Eugènia per poder desenvolupar un nou producte de turisme natural, verd, accessible i integrat a la ciutat.
Per l'altra banda, s'ha invertit 362.427,10 euros en la millora el camí fluvial del Ter entorn del barri de Sant Ponç, conegut com la via verda del Tren Pinxo. Concretament, es tracta del camí que ressegueix el riu pel marge nord esquerre i que connecta Fontajau amb Sant Ponç des del pont de la Barca fins al pont de l’Aurora.
Actuació a les hortes
L’actuació en el tram de les hortes de Santa Eugènia ha consistit a solucionar els clots que hi ha en el camí col·locant un sauló sòlid i millorar l’accés a la via verda des del carrer. A més, s’han retirat les tanques que hi ha a banda i banda i, en substitució, s’ha creat un desnivell entre el camí i els camps per tal de delimitar la via. També s’ha reduït la presència de tanques metàl·liques que s’usen per protegir les hortalisses. Alhora, s’han unificat tots els elements -les tanques de protecció i les tanques i els portals d’accés a les parcel·les- per tal de dotar l’espai d’una imatge homogènia. Al mateix temps s’ha millorat la connexió de la via verda amb el camí que porta a Can Po Vell.
Per millorar l’accessibilitat, s’ha adaptat una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer del Poble Sahrauí, a tocar del camí d’accés a la via verda. Pel que fa a la vegetació, s’han retirat les espècies invasores; principalment, les masses de canya americana, altes i molt atapeïdes, que ressegueixen part del camí i limiten la visió. A part, s’ha millorat la imatge i el mobiliari de l’espai d’estada que hi ha al principi del camí, amb la incorporació d’elements accessibles. També s’ha fet una nova zona d’estada amb bancs i arbrat als terrenys municipals de la brigada de jardineria de la ciutat.
Una actuació similar s’ha dut a terme a la placeta situada a tocar de l’encreuament amb el camí de Can Po Vell. Aquest és un espai de difícil localització des del camí perquè està a una superfície inferior i compta amb dues taules i un arbre. També s’han millorat els terrenys de Can Po Vell.
Actuació a Sant Ponç
Pel que fa al camí fluvial del Ter, al barri de Sant Ponç, s'ha millorat el terreny del camí en diferents punts amb un sauló i s’ha cobert amb vegetació el mur de formigó que hi ha entre els ponts de la Barca i de l’avinguda de França per tal de minimitzar l’impacte visual de la construcció. A més, per millorar l’accés al camí des de les instal·lacions del GEiEG s’han reduït els pendents dels diferents punts d’entrada i s’ha creat una placeta amb bancs. L’espai actua ara de porta i permet connectar amb la via verda de forma fàcil i còmoda, complint les directrius establertes per la normativa d’accessibilitat, ja que aquestes accions milloren l’accessibilitat del tram. També s’ha fet un tractament amb vegetació de ribera per millorar les condicions ambientals de l’entorn.
Una Girona més verda, accessible i connectada
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, ha destacat que aquestes actuacions signifiquen fer un "pas més per posar en valor l'entorn natural com un actiu de ciutat". "Girona té un patrimoni paisatgístic i hortícola excepcional, i el projecte ‘Menja’t Girona’ ens permet ordenar-lo, dignificar-lo i convertir-lo també en una oportunitat econòmica vinculada al turisme de qualitat", ha apuntat també la vicealcaldessa. Amb l'acuació, s'han millorat "camins, accessos i espais d’estada", però "sobretot" es millora "l'experiència". Sigui pels "veïns i veïnes que en fan ús cada dia", així com "per a les persones que visiten la ciutat buscant natura, producte local i autenticitat". La vicealcaldessa ha conclòs dient que amb l'actuació es fa una Girona "més verda, més accessible i més connectada amb les seves hortes i amb el riu Ter"
Per altra banda, el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha explicat que la intevernció és una "clara aposta per la bicicleta com a mitjà de transport urbà i també interurbà perquè ajuda a crear espais de descans de qualitat, pel dia a dia o per moments d'oci". Font també ha assenyalant que els barris de Santa Eugènia, Sant Ponç i Fontajau "guanyen uns nous punts de trobada, potenciant i donant a conèixer l'entorn natural de Girona".
