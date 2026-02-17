Forats a l'asfalt del carrer de l'església de Sant Miquel de Girona
La policia ha hagut de senyalitzar el perill on algun cotxe hi ha punxat la roda
El mal estat de l'asfalt del carrer de l'església de Sant Miquel de Girona ha provocat que hagin aparegut forats al ferm i les queixes d'alguns conductors. El vial connecta la pujada de la Creu de Palau amb l'avinguda de Montilivi. Els sots s'han generat a l'entorn de l'església de Sant Miquel de Palau. Aquest dilluns la Policia Municipal de Girona va senyalitzar la problemàtica amb cons de colors blau. Algun vehicle que hi ha passat en els darrers dies ha punxat la roda.
Fa uns dies es va haver de tapar un seguit de forats que hi havia també a l'asfalt de la Gran Via de Jaume I a tocar amb la cruïlla de l'avinguda de Sant Francesc.
