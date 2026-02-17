Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sols RepsolElha i LáserumControl EmpuriabravaIncendi ManlleuGirona - Barçacarnavals
instagramlinkedin

Forats a l'asfalt del carrer de l'església de Sant Miquel de Girona

La policia ha hagut de senyalitzar el perill on algun cotxe hi ha punxat la roda

Cons senyalitzant els forats al carrer de l'esglesia de Sant Miquel.

Cons senyalitzant els forats al carrer de l'esglesia de Sant Miquel. / Aniol Resclosa

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

El mal estat de l'asfalt del carrer de l'església de Sant Miquel de Girona ha provocat que hagin aparegut forats al ferm i les queixes d'alguns conductors. El vial connecta la pujada de la Creu de Palau amb l'avinguda de Montilivi. Els sots s'han generat a l'entorn de l'església de Sant Miquel de Palau. Aquest dilluns la Policia Municipal de Girona va senyalitzar la problemàtica amb cons de colors blau. Algun vehicle que hi ha passat en els darrers dies ha punxat la roda.

Fa uns dies es va haver de tapar un seguit de forats que hi havia també a l'asfalt de la Gran Via de Jaume I a tocar amb la cruïlla de l'avinguda de Sant Francesc.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents