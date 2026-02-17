Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona amplia el servei d’atenció a les persones en recerca de feina a Pont Major i a Girona Est

A partir d’aquest febrer, el servei passa d’un a dos dies setmanals a cada barri per reforçar l’orientació i la inserció laboral

na imatge de l’atenció al Centre Cívic Pont Major. / Ajuntament de Girona

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha ampliat aquest febrer el servei d’atenció presencial per a persones en recerca de feina als barris de Pont Major i Girona Est. El dispositiu, que es va posar en marxa el 2025 amb una jornada setmanal a cada punt, passa ara a oferir-se dos dies a la setmana a cada barri.

L’actuació s’emmarca en el Projecte Treball als Barris i té com a finalitat acostar els recursos d’ocupació municipal a zones on hi ha més necessitat d’acompanyament laboral. El servei es presta als centres cívics de Pont Major i Onyar, i permet facilitar informació, orientació, itineraris d’inserció i accés a formació qualificadora.

Segons ha destacat la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert, el reforç del servei busca “continuar millorant les condicions de vida i laborals” a través d’accions concretes de formació i inserció, i contribuir a reduir desigualtats socioeconòmiques. En aquest sentit, el consistori defensa que l’ampliació de l’atenció presencial és un pas més per enfortir el teixit econòmic i laboral de la ciutat. La iniciativa neix amb la voluntat d’apropar el Servei Municipal d’Ocupació (SMO), ubicat a Sant Narcís, a la ciutadania que no sempre pot desplaçar-se o accedir amb facilitat als serveis centrals. Amb la presència als barris, l’Ajuntament vol incrementar la cobertura i millorar l’accés als recursos laborals de proximitat.

Més d'un centenar de persones

Fins ara, el servei ha atès 122 persones. Del total, 71 corresponen a Pont Major i Pedret, i 51 a Font de la Pólvora i Vila-roja. Amb l’ampliació a dos dies setmanals per barri, el govern municipal preveu arribar a més usuaris i donar resposta a una demanda creixent. El Projecte Treball als Barris està impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i gestionat per l’SMO. El programa se centra en la millora de l’ocupabilitat i en la incorporació al mercat de treball de persones en situació de recerca de feina, amb especial atenció als barris amb més necessitats.

Des de la seva creació, l’any 2008, el projecte havia actuat als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Amb la convocatòria del 2024, però, es va ampliar l’àmbit territorial a tres noves zones: Font de la Pólvora – Vila-roja, Eixample Sud-oest – Sant Narcís – Mas Xirgu, i Pedret – Pont Major.

