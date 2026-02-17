Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llagostera posa en marxa els pressupostos participatius 2026 amb una partida de 50.000 euros

Fins el 8 de març es poden presentar propostes i la votació popular es farà entre el 13 i el 30 d'abril

La façana de l'Ajuntament de Llagostera, en una imatge d'arxiu.

Redacció

Redacció

Llagostera

L'Ajuntament de Llagostera ha iniciat un nou procés de pressupostos participatius per decidir el destí de 50.000 euros del capítol d’inversions del pressupost municipal de 2026, una xifra que s'incrementa en 10.000 euros respecte a l'anterior vegada. La primera fase del procés serà la de recollida les diferents propostes, tant de forma telemàtica (a través de la plataforma Decidim) com presencial, ja que s'han repartit butlletes a les llars de municipi que, prèviament, es poden dipositar a la bústia permanent del Casino Llagosterenc o al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC). Es pondran presentar propostes fins al 8 de març.

Llavors, començarà el procés de validar tècnicament les propostes presentades, entre el 9 i el 31 de març. Finalment, es farà una votació popular (només de forma telemàtica a través de la plataforma Decidim) que es durà a terme entre el 13 i el 30 d'abril. Poden participar totes les persones empadronades a Llagostera les persones majors de setze anys i també l’alumnat d’ESO de l’Institut de Llagostera, amb l'objectiu d’involucrar-los en les dinàmiques de participació ciutadana. 

Els pressupostos participatius tenen com a principals objectius implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics, fomentar la participació d’entitats i persones en les decisions públiques i generar intel·ligència col·lectiva en benefici del municipi. El procés també permet identificar les necessitats de la població i adaptar el pressupost municipal a les demandes reals dels veïns i veïnes.

Les propostes que es presentin han de complir una sèrie de requisits. Entre d'altres, no superar els 50.000 euros, que siguin d'interès públic i tenir una visió de poble o han de ser viables tècnicament i econòmicament.

TEMES

