El ‘Sueldazo’ de l’ONCE deixa un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys a Medinyà
L'agent venedor Isidro Soria ha repartit sort aquest cap de setmana amb un cupó premiat amb 240.000 euros
El ‘Sueldazo’ de l’ONCE dedicat al dia de Sant Valentí ha repartit aquest cap de setmana un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys a Medinyà, amb un total de 240.000 euros.
L'agent venedor dels jocs responsables de l’organització, Isidro Soria, és qui ha portat la sort al municipi amb la venda del cupó premiat. Ell és una persona amb discapacitat, com els 2.500 agents venedors de l’ONCE a Catalunya. Medinyà pertany a l’agència de l’ONCE a Girona, que presta serveis personalitzats a 358 afiliats i afiliades i compta amb 135 agents venedors dels productes de joc de l’entitat.
