Un accident entre dos cotxes talla la C-65 a Llambilles i deixa un ferit

El trànsit s’ha normalitzat cap a dos quarts de vuit de la tarda, tot i cues en ambdós sentits de la via

Retencions a la C-65 a Llambilles després de l'accident

Tony Di Marino

Llambilles

Un xoc entre dos turismes a la C-65, a l’altura de Llambilles, ha provocat aquesta tarda el tall de la circulació en tots dos sentits i ha deixat un ferit lleu. L’avís s’ha rebut a les 17.18 h h i fins al lloc s’hi han desplaçat efectius del SEM, els Mossos d’Esquadra i una dotació dels Bombers.

Els serveis han treballat per atendre l’afectat, assegurar la zona i gestionar la retirada dels vehicles, mentre es regulava el pas i es restablia la mobilitat. La circulació s’ha recuperat cap a les 19.21 h, tot i que encara s’hi mantenien cues en ambdós sentits mentre s’anava normalitzant el trànsit.

TEMES

