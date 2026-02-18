Un accident entre dos cotxes talla la C-65 a Llambilles i deixa un ferit
El trànsit s’ha normalitzat cap a dos quarts de vuit de la tarda, tot i cues en ambdós sentits de la via
Un xoc entre dos turismes a la C-65, a l’altura de Llambilles, ha provocat aquesta tarda el tall de la circulació en tots dos sentits i ha deixat un ferit lleu. L’avís s’ha rebut a les 17.18 h h i fins al lloc s’hi han desplaçat efectius del SEM, els Mossos d’Esquadra i una dotació dels Bombers.
Els serveis han treballat per atendre l’afectat, assegurar la zona i gestionar la retirada dels vehicles, mentre es regulava el pas i es restablia la mobilitat. La circulació s’ha recuperat cap a les 19.21 h, tot i que encara s’hi mantenien cues en ambdós sentits mentre s’anava normalitzant el trànsit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Un repte viral li costa la vida: mor l’‘influencer’ Ángel Montoya després de llançar-se a un riu
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula
- El botó desconegut de la rentadora: t’ajuda a estalviar a la factura de la llum
- Aquests “mals menors” poden ser un avís de càncer d’ovari: els símptomes que massa dones deixen passar
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina