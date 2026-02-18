Un incendi al barri del Pont Major de Girona obliga a desallotjar tot un bloc de pisos
L'habitatge on s'ha originat el foc ha quedat molt afectat, mentre que els veïns han pogut tornar a casa després de la revisió
Un incendi en un pis del barri del Pont Major de Girona ha obligat a desallotjar tot el bloc i ha provocat nombroses afectacions, sobretot pel fum.
El foc s’ha declarat als baixos d’un edifici del Grup del Pont Major cap a tres quarts de dotze del migdia i ha mobilitzat sis dotacions dels Bombers. Els Mossos d’Esquadra hi han desplegat quatre patrulles i s’ha evacuat tots els veïns de l’immoble.
Els Bombers han sufocat les flames i, un cop controlat l’incendi, han fet una recerca de possibles víctimes, amb resultat negatiu. Segons les primeres informacions, l’home i la nena vinculats al domicili eren fora en el moment dels fets. Cap a dos quarts d’una, el foc s’ha donat per estabilitzat i s’han iniciat les tasques de ventilació.
L’habitatge on s’ha originat l’incendi ha quedat molt afectat: una habitació ha acabat completament cremada i la resta del pis presenta danys pel fum. Aquest fum també s’ha escampat als pisos superiors a través de conductes, fet que ha causat afectacions en altres habitatges. Després de revisar la resta de pisos i confirmar que no hi havia danys greus, els veïns han pogut tornar a casa, a excepció dels ocupants del pis sinistrat.
El succés s’ha saldat sense ferits.
