Despleguen un operatiu de neteja i millora de l'espai públic al barri de la Font de la Pólvora
A més, s'han col·locat papereres i bancs en diversos punts, s'ha revisat l'enllumenat públic i s'han reparat forats de la calçada
L'Ajuntament de Girona ha desplegat aquest matí un operatiu de neteja i millora de l'espai públic al barri de la Font de la Pólvora. Els serveis municipals i empreses contractades han dut a terme diverses actuacions simultànies de recollida de residus, manteniment urbà i inspecció administrativa. A més, s'han col·locat papereres i bancs en diversos punts, s'ha revisat l'enllumenat públic i s'han reparat forats de la calçada. La tinenta d'alcalde i regidora de Gestió de Recursos, Sílvia Aliu, ha destacat que es tracta d'una "acció coordinada entre diverses àrees del consistori" per fer que viure al barri "sigui més digne". Durant el dispositiu, també s'ha fet una inspecció de llicències de construcció i d'ocupació de la via pública.
El dispositiu ha comptat amb el suport de la Policia Municipal de Girona per regular el trànsit, l’estacionament i la retirada de vehicles en cas necessari. Les brigades municipals i empreses contractades s'han encarregat de diverses actuacions que s'han realitzat de manera simultània.
Amb un equip format per una escombradora mixta i l'ús de bufadors, s'han recollit les deixalles que s'acumulaven a les zones inaccessibles. A més, s'han retirat els abocaments de mobles i voluminosos que hi havia a la via pública. Pel que a la neteja d’espais naturals, la fundació Ramon Noguera hi ha fet el manteniment habitual, amb especial incidència darrere del carrer del Roure i al torrent de la Font de la Pólvora.
A més, l'Ajuntament ha ressaltat que, amb la intenció de millorar el barri, les brigades municipals han col·locat papereres i bancs en diversos punts del barri, han revisat l’enllumenat de la via pública, i han reparat la calçada tapant forats de l’asfalt. Paral·lelament, s’ha fet una inspecció de llicències per revisar les construccions i les ocupacions a la via pública, i per verificar-ne el compliment normatiu.
La tinenta d’alcalde i regidora de Gestió de Recursos, Sílvia Aliu i Gifre, ha remarcat que el dispositiu forma part del "compromís adquirit pel govern municipal i d'altres administracions de la Junta Local de Seguretat". "Es tracta d’una acció coordinada entre diverses àrees de l’Ajuntament que poden fer que viure a Font de la Pólvora sigui més digne", ha subratllat.
Per la seva banda, el regidor d’Esports i de Joventut i regidor del barri, Àdam Bertran i Martínez, ha destacat que "aquest dispositiu integral se suma a les accions ordinàries amb la voluntat de millorar la vida del barri". "No és un punt i a part, és un punt i seguit, ja que continuarem fent les actuacions necessàries que necessiti el barri", ha deixat clar.
