ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
De moment, els municipis han arribat a un acord amb les empreses per evitar que els camions passin en horari escolar
Esquerra Republicana (ERC) i la CUP donen suport a la petició de la plataforma 'Per una carretera segura' i a l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena a limitar a dotze metres els camions que circulen per la Gi-531. El motiu, argumenten, és una qüestió de seguretat, perquè els camions de setze metres envaeixen el sentit contrari i es produeixen accidents cada mes, tal com també assenyala la plataforma. L'alcaldessa de Sant Martí de Llémena, Dolors Navarro, ha revelat que, de moment, han pogut acordar amb les tres principals empreses que són origen o destí dels tràilers, que no circulin durant l'horari escolar. D'aquesta manera s'evita que els busos que transporten la mainada als pobles es trobin amb els camions.
El diputat de la CUP per Girona, Dani Cornellà, assenyala que la situació "és més que perillosa i que així es demostra" amb la sinistralitat. "El Parlament ha d'exigir mesures urgents per garantir la seguretat de tots els veïns i una de molt important és limitar els camions de gran tonatge, perquè són els que provoquen la majoria d'accidents", assenyala Cornellà.
Navarro recorda que ja fa anys que treballen per posar remei a un problema que "preocupa" als veïns dels pobles. També assenyala que el 2024 es va acordar per unanimitat entre els quatre pobles que formen la Mancomunitat de la Vall del Llémena -Sant Gregori, Sant Martí, Sant Aniol de Finestres i Canet d'Adri- que no s'ampliaria "sota cap concepte" la carretera Gi-531, per tal de preservar l'espai natural de la zona, però també "assegurar la viabilitat de la carretera" pels veïns de la vall.
"Estem aquí per demanar ajut en aquesta institució, perquè ens ajudi a avançar en aquesta fita. No és només el poble, sinó que són molts veïns que ho demanen", ha remarcat.
Si la postura en relació a no ampliar la carretera és unànime per part dels quatre municipis de la mancomunitat, el fet de limitar la mida dels camions sí que genera diverses postures entre els equips de govern municipals. Amb tot, Navarro ha rebut el suport del regidor de la CUP de Sant Gregori, Oriol Pellicer, que denuncia que l'augment de trànsit ha estat molt important i que "si no es fa res aviat, hi haurà un desenllaç fatal".
Protesta veïnal
La polèmica va portar una trentena de veïns de la Vall del Llémena a tallar la carretera Gi-531 fa uns mesos a la zona del Pla de Canet, per reclamar més seguretat i denunciar els accidents habituals que hi ha. La problemàtica amb la mida dels tràilers era l'argument principal, perquè, a banda que ocupen habitualment el sentit contrari i provoquen accidents, també es troben que molts bolquen la càrrega que porten.
Però els problemes, segons els denunciants, no acaben amb els camions. D'una banda, asseguren que hi ha concessionaris de cotxes d'alta gamma propers que porten els seus clients a aquesta carretera a fer conducció esportiva, perquè provin els nous models de cotxe.
D'això se n'han queixat repetidament els veïns, però lamenten que no s'ha aconseguit arreglar. En aquest sentit, des de la plataforma 'Per una carretera segura' expliquen que s'han instal·lat radars els dies posteriors a detectar aquests conductors, però el que volen és que "se sancioni les empreses" que ho promouen.
