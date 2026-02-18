Girona aprova una despesa d'un milió d'euros per a la rehabilitació de la passera de la Font del Rei
L'estructura es va tancar fa més de cinc anys per problemes estructurals i es preveu reobrir el 2027
A part del pressupost i de la pujada salarial dels treballadors municipals, el ple extraordinari d'aquest dimecres celebrat a l'Ajuntament de Girona, també ha aprovat una despesa plurianual del voltant d'un milió d'euros, pels exercicis 2026 i 2027, per finançar el projecte constructiu de rehabilitació estructural de la passera de la Font del Rei. La despesa puja a 1.021.572,70 euros repartits en una partida de 494.706,08 per aquest any, i 526.888,62 pel 2027.
El punt s'ha aprovat amb el vot a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) i de Vox i, com anècdota, del regidor del PSC Josep Palouzié, tot i que la resta de regidors socialistes s'han abstingut. Palouzié s'ha equivocat en el moment d'aixecar el braç per votar, però quan l'alcalde, Lluc Salellas, li ha demanat si volia canviar, ell ha dit que es quedés amb el vot favorable. Hagués variat, tampoc hauria afectat amb el resultat final.
Tancada des de 2020
En tot cas, el tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha recordat que la passera, que l'Ajuntament ha proposat que es rebategi pel nou de l'actriu Cristina Cervià que va morir fa uns anys a causa d'un càncer, porta tancada des de desembre de 2020. En aquell moment, es va impedir el pas a les persones per problemes estructurals i ara hi ha la "necessitat" de licitar els treballs "el més aviat possible" per començar les obres de millora.
Font ha explicat que el projecte definitiu es va aprovar l'estiu passat, i que té "tres línies". Per una banda, s'amplia la passera per fer-la "més accessible" i passarà dels 1,40 metres actuals d'amplada als 2,80 permetent que les persones amb mobilitat reduïda hi puguin passar. A més, la nova passera crearà "més sensació de seguretat", tindrà il·luminació en les dues línies i tindrà baranes transparents per "ajudar al confort".
La previsió és que la reforma comenci aquest any, però s'allargui fins a l'any que ve i, d'aquí, la necessitat de la despesa bianual. El PSC s'ha abstingut en la votació. La seva portaveu, Bea Esporrín, ha apuntat que és una actuació "imprescindible", però també que hi ha aspectes de "planificació i gestió pressupostària que caldria millorar". L'alcalde, Lluc Salellas, ha tancat el punt dient que el que s'ha aprovat aquest dimecres és "l'únic punt que falta per començar la licitació" i poder "complir amb el calendari".
