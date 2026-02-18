Girona aprova el pressupost del 2026, tot i que l'oposició retreu que no s'hagi acceptat cap al·legació
La tinenta d'alcaldia, Sílvia Aliu, defensa que els nous pressupostos de Girona són "solvents, equilibrats i orientats a resultats", mentre que l'oposició critica la falta de projectes
L'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest dimecres a migdia de forma definitiva i en un ple extraordinari el pressupost per a l'exercici de 2026. Uns comptes que creixen un 3% respecte al 2025 i s'enfilen fins als 170 milions d'euros, destinant 8,9 milions en inversions. L'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), però, s'ha quedat sol perquè els partits de l'oposició han votat en contra, com ja va passar en l'aprovació inicial després que el govern hagi rebutjat les al·legacions presentades pel PSC.
Cap dels portaveus ha fet un discurs massa diferent del que van fer a principis de gener en l’aprovació inicial. La tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha destacat que el pressupost “no només és una suma de partides, sinó una declaració d’intencions, un projecte de ciutat i una manera d’entendre la gestió pública”. Uns comptes que, segons Aliu, són “solvents, equilibrats i orientats a resultats”, i que consoliden “una manera de governar”. A més, i com va dir el dia de l’aprovació inicial, es poden “resumir amb idea clara”, que “Girona millora”.
La regidora també ha recordat que el pressupost està “equilibrat” i va enfocat en la millora de l’espai públic i el manteniment i millora d’equipaments en tots els barris de la ciutat. També ha detallat les partides destinades en diferents àmbits, com habitatge (2,5 milions), seguretat (més de 13 milions), cultura (uns 10 milions) o educació (gairebé 6 milions). A més, a part del “mateniment del dia a dia”, el pressupost posa èmfasi en els projectes a “mitjà o llarg termini” com és el cas de la remodelació de la plaça Catalunya, el Pavelló de Palau 3 o el Pla de barris de Pont Major. “És la demostració que govern no només gestiona el dia a dia, també planifica la Girona del futur”, ha indicat Aliu.
PSC i Vox voten en contra
En canvi, l’oposició ha tornat a demostrar una postura diferent. La portaveu del PSC, Bea Esporrín, ha destacat que el pressupost “no dibuixa cap projecta clar ni cap horitizó transformador”, i també ha retret que, com s’especificava en les al·legacions que va presentar, dels 8,9 milions en inversions hi hagi “2,8 milions provinents de romanents”, al mateix temps que “han quedat 27,5 milions d’inversions pendents d’executar del 2025”. A part, ha assegurat que Girona “no avança” i que els pressupostos no tenen “eixos prioritaris”. “Sembla que no hi ha hagut canvis respecte al govern de Madrenas”, ha etzibat.
Esporrín, com ja va fer en el ple de l’aprovació inicial, s’ha queixat que l’augment del 3% de pressupost és causat per més pressió fiscal (tot i que Aliu ha dit que no s'havia augmentat) i pel creixement de la previsió del que es preveu recaptar amb les multes. Mentre que el 2025, eren 2,5 milions, aquest any en són 6,4.
Mentrestant, el portaveu de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha lamentat que s’ha portat a ple “exactament amb els mateixos termes que els de l’aprovació inicial” i això significa que “no s’ha corregit res” del que van advertir. Domínguez també ha criticat que, tot i les al·legacions presentades pel PSC, no hi hagi hagut “voluntat de corregir, només de passar pàgina”. El portaveu del PP, Jaume Veray, no ha assistit per “motius de salut”.
Retribucions dels treballadors
El PSC sí que ha votat a favor de l’actualització de les retribucions del personal municipal per 2025 i 2026, que ve marcat per llei. Aliu ha indicat que “dignificar les condicions laborals és millorar els serveis públics”. Sí que Esporrín ha criticat que els pressupostos s’haguessin aprovat tard, però l’alcalde, Lluc Salellas, li ha respost que si no s’havien tancat abans havia estat perquè l’Estat no va arribar a un acord fins al novembre.
Per normativa, l'Ajuntament ha aprovat l'actualització de les nòmines del personal funcionari i laboral. Primer, incrementant un 2,5% el sou respecte al 31 de desembre de 2024 i, després, pujant-lo un 1,5% des de principis d'aquest any.
