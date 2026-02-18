Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
therians Gironasalari mínimrobatori saltamontesramadàMovistarincendi Manlleu
instagramlinkedin

L’Ajuntament i la UdG impulsen una enquesta sobre les discriminacions a Girona

L’estudi es fa mitjançant trucades telefòniques a una mostra representativa de veïns i veïnes i vol aportar dades per millorar les polítiques municipals

Un ciutadà rebent una trucada, en una imatge d'arxiu.

Un ciutadà rebent una trucada, en una imatge d'arxiu. / peoplecreations

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona i el Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades de la Universitat de Girona han unit forces per iniciar un estudi sobre les situacions de tracte desigual o discriminació que poden viure els veïns de la ciutat. El projecte es realitzarà mitjançant enquestes telefòniques a una mostra representativa de ciutadania, amb la finalitat de disposar d’informació rigorosa i actualitzada per orientar les polítiques municipals de cohesió social, convivència i igualtat de tracte, i per millorar els serveis públics.

L'estudi forma part del projecte Commit to Rights/Compromís amb els Drets que es desenvolupa a la ciutatdes del 2024 amb finançament de la Unió Europea, concretament de la Comissió Europea en matèria de Drets Fonamentals i Ciutadania. L’enquesta telefònica tindrà una durada aproximada de deu minuts i durà a terme aquest febrer i durant el març. Les trucades les faran enquestadors d’una empresa especialitzada que treballa en nom de l’Ajuntament. Les persones seleccionades rebran una trucada en què l’enquestador s’identificarà com a tal i explicarà el motiu de l’enquesta. Les respostes són totalment anònimes i confidencials, per la qual cosa no es demanarà el nom, el DNI, ni dades bancàries. La trucada tampoc es gravarà i tota la informació recollida s’utilitzarà exclusivament amb finalitats estadístiques.

La regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació, Amy Sabaly, ha subratllat que “recollir les vivències de la ciutadania és clau per disposar d’un retrat fidel de la realitat de Girona pel que fa a les possibles discriminacions que es poden produir en el dia a dia”. La regidora ha afegit que “aquest estudi ens ha d’ajudar a detectar situacions que són invisibles i a dissenyar polítiques públiques més ajustades a les necessitats reals de la ciutadania”.

Notícies relacionades

L’Ajuntament fa una crida a la col·laboració ciutadana i demana a totes les persones que rebin la trucada que responguin l’enquesta amb sinceritat. Detallen que la participació és voluntària, però imprescindible per disposar d’un diagnòstic sòlid i independent de la situació del municipi en matèria d’igualtat de tracte i discriminacions. Les persones que tinguin dubtes o requereixin de més informació poden consultar la informació al web municipal de l’Ajuntament de Girona https://web.girona.cat/nodiscriminacio o escriure un correu electrònic a nodiscriminacio@ajgirona.cat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  2. El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
  3. Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
  4. Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
  5. Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
  6. Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
  7. Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
  8. Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada

La Generalitat ofereix un augment de 1.500 euros anuals als professors després de la vaga

La Generalitat ofereix un augment de 1.500 euros anuals als professors després de la vaga

Comencen la Quaresma i el Ramadà: per què les religions imposen el dejuni i l'abstinència?

Comencen la Quaresma i el Ramadà: per què les religions imposen el dejuni i l'abstinència?

Maurici Lucena: "La inversió a l'aeroport del Prat va cinc anys tard per culpa de l'anterior president del Govern"

Maurici Lucena: "La inversió a l'aeroport del Prat va cinc anys tard per culpa de l'anterior president del Govern"

L'Alt Empordà compta amb un equip de proximitat per atendre persones amb trastorns mentals greus o addiccions

L'Alt Empordà compta amb un equip de proximitat per atendre persones amb trastorns mentals greus o addiccions

David Aparicio, finalista als premis Carles Rahola de Comunicació Local

David Aparicio, finalista als premis Carles Rahola de Comunicació Local

La mel deixa l’esmorzar i es converteix en protagonista gourmet

La mel deixa l’esmorzar i es converteix en protagonista gourmet

Oriol Cardona, la gran esperança gironina en els Jocs Olímpics d'Hivern

Oriol Cardona, la gran esperança gironina en els Jocs Olímpics d'Hivern

Llobret obre el procés per a 12 pisos de lloquer assequible

Llobret obre el procés per a 12 pisos de lloquer assequible
Tracking Pixel Contents