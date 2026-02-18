L’Ajuntament i la UdG impulsen una enquesta sobre les discriminacions a Girona
L’estudi es fa mitjançant trucades telefòniques a una mostra representativa de veïns i veïnes i vol aportar dades per millorar les polítiques municipals
L’Ajuntament de Girona i el Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades de la Universitat de Girona han unit forces per iniciar un estudi sobre les situacions de tracte desigual o discriminació que poden viure els veïns de la ciutat. El projecte es realitzarà mitjançant enquestes telefòniques a una mostra representativa de ciutadania, amb la finalitat de disposar d’informació rigorosa i actualitzada per orientar les polítiques municipals de cohesió social, convivència i igualtat de tracte, i per millorar els serveis públics.
L'estudi forma part del projecte Commit to Rights/Compromís amb els Drets que es desenvolupa a la ciutatdes del 2024 amb finançament de la Unió Europea, concretament de la Comissió Europea en matèria de Drets Fonamentals i Ciutadania. L’enquesta telefònica tindrà una durada aproximada de deu minuts i durà a terme aquest febrer i durant el març. Les trucades les faran enquestadors d’una empresa especialitzada que treballa en nom de l’Ajuntament. Les persones seleccionades rebran una trucada en què l’enquestador s’identificarà com a tal i explicarà el motiu de l’enquesta. Les respostes són totalment anònimes i confidencials, per la qual cosa no es demanarà el nom, el DNI, ni dades bancàries. La trucada tampoc es gravarà i tota la informació recollida s’utilitzarà exclusivament amb finalitats estadístiques.
La regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació, Amy Sabaly, ha subratllat que “recollir les vivències de la ciutadania és clau per disposar d’un retrat fidel de la realitat de Girona pel que fa a les possibles discriminacions que es poden produir en el dia a dia”. La regidora ha afegit que “aquest estudi ens ha d’ajudar a detectar situacions que són invisibles i a dissenyar polítiques públiques més ajustades a les necessitats reals de la ciutadania”.
L’Ajuntament fa una crida a la col·laboració ciutadana i demana a totes les persones que rebin la trucada que responguin l’enquesta amb sinceritat. Detallen que la participació és voluntària, però imprescindible per disposar d’un diagnòstic sòlid i independent de la situació del municipi en matèria d’igualtat de tracte i discriminacions. Les persones que tinguin dubtes o requereixin de més informació poden consultar la informació al web municipal de l’Ajuntament de Girona https://web.girona.cat/nodiscriminacio o escriure un correu electrònic a nodiscriminacio@ajgirona.cat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada