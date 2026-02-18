Nou dispositiu a Girona Est: 172 irregularitats elèctriques, 64% de defraudació i 34 connexions d’aigua il·legals
Mossos, Policia Municipal i tècnics inspeccionen blocscarrer Avellaner, Castanyer, Mimosa, Roure, Llimoners, Noguer, Acàcia i de l’avinguda Font de la Pólvora. i detenen un home amb una ordre judicial de recerca i ingrés a presó
Nou dispositiu policial a Girona Est per posar el focus en els fraus de subministraments i reforçar el control administratiu a l’espai públic. Segons el balanç dels Mossos d’Esquadra, l’actuació feta aquest dimecres ha evidenciat un volum molt elevat de defraudació elèctrica: s’han fet 268 inspeccions de comptadors i s’hi han detectat 172 fraus, una xifra que eleva el percentatge global fins al 64%.
El dispositiu l’han desplegat agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, amb el suport d’efectius de la Policia Municipal i tècnics de la companyia elèctrica. La policia explica que aquestes actuacions tenen un triple objectiu, fer una inspecció administrativa massiva per detectar defraudacions de fluid elèctric, inspeccionar immobles i fer control administratiu i de seguretat a l’espai públic.
Les inspeccions s’han concentrat en diversos blocs i pisos dels carrers Avellaner, Castanyer, Mimosa, Roure, Llimoners, Noguer i Acàcia, així com a l’avinguda Font de la Pólvora, en el marc d’un operatiu focalitzat al sector Est de la ciutat.
En paral·lel a l’àmbit elèctric, el dispositiu també ha actuat sobre el subministrament d’aigua. Així mateix, s’han efectuat 34 desconnexions per frau . La intervenció ha inclòs, a més, actuacions de disciplina viària per part de la Policia Municipal: els agents han denunciat 37 vehicles i la grua municipal n’ha retirat 6. Paral·lelament s’han efectuat diverses identificacions i s’ha detingut un home a qui constava una ordre judicial de recerca i ingrés a presó.
El dispositiu, segons els Mossos, ha transcorregut sense incidències d’ordre públic. La policia afegeix que aquest tipus d’operatius es continuaran fent per detectar possibles fraus de subministraments i garantir la seguretat ciutadana a la zona de Girona Est.
