Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon

Els Mossos d’Esquadra recuperen la bicicleta i el casc sostrets, que la víctima havia deixat a l’exterior d’una cafeteria

La bicicleta d'alta gamma i el casc recuperats pels Mossos a Girona.

La bicicleta d'alta gamma i el casc recuperats pels Mossos a Girona. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d’Esquadra van detenir a Girona un home de 40 anys, amb antecedents policials, poc després d’haver robat una bicicleta valorada en 12.000 euros. L’arrest es va fer el mateix dia dels fets -divendres 13 de febrer-, i l’home està acusat d’un delicte de furt.

Els fets van passar cap a les deu del matí, quan la víctima va entrar en una cafeteria del Barri Vell de Girona situada al carrer Bellaire i va deixar la bicicleta i el casc a l’exterior de l’establiment. Al cap de pocs minuts, en sortir, va comprovar que li havien robat.

Va alertar els Mossos i ja a la tarda, cap a les cinc, una patrulla de la comissaria de Girona va localitzar el presumpte autor quan accedia a l’antiga fàbrica Simon - unes naus en desús situades al carrer Barcelona i on viuen alguns sensesostre- amb la bicicleta i el casc sostrets. Els agents van entrar a l’immoble, el van identificar -coincidia plenament amb la descripció facilitada per la víctima- i el van detenir.

Els Mossos van recuperar la bicicleta d'alta gamma i el casc, que posteriorment van ser retornats al seu propietari.

