Salt inicia la primera fase del nou aparcament de les Guixeres
Les obres inclouen l’enderroc parcial de dues naus i la retirada d’amiant, pas previ per adequar una parcel·la de 6.700 m² amb capacitat per a 214 turismes i 8 motocicletes
L’Ajuntament de Salt ha posat en marxa la primera fase del projecte per construir un nou aparcament al sector de les Guixeres. Els treballs, iniciats fa uns dies, consisteixen en l’enderroc parcial de les naus Guixeres i la retirada d’amiant de la teulada, una actuació prèvia necessària per poder condicionar posteriorment la parcel·la de més de 6.700 metres quadrats on s’ubicarà el futur espai d’estacionament, que serà videovigilat i està previst que tingui capacitat per a 214 turismes i 8 motocicletes.
La nova bossa d’aparcament ha de donar servei a aquest àmbit del municipi i, especialment, a l’entorn de la Factoria Cultural de la Coma Cros, on es concentren diversos equipaments i serveis com estudis universitaris, el Centre d’Arts Escèniques El Canal, el Viver d’Empreses o la biblioteca Iu Bohigas.
Les obres d’aquesta primera fase van a càrrec del Grup Xavier Babot, adjudicatari dels treballs per un import superior als 360.000 euros. L’actuació preveu enderrocar pràcticament dues naus existents i retirar l’amiant del teulat, en un punt que ha de convertir-se en la zona d’accés al pàrquing. Segons el projecte, l’entrada al futur aparcament es farà a través d’un nou pont sobre la séquia Monar, que connectarà amb l’actual aparcament situat a tocar del carrer Agustí Cabruja, a un dels extrems de la Coma Cros.
Tres mesos
El contracte estableix un termini d’execució màxim de tres mesos per completar aquesta fase prèvia. El consistori preveu que, un cop acabada, s’encadenin les següents actuacions: la construcció del nou pont d’accés i els treballs d’adequació del solar situat entre les naus Guixeres i Girona Tèxtil, on s’ha de desplegar l’aparcament.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, afirma que “és una bona notícia que un projecte tan reivindicat iniciï els seus primers passos perquè sigui una realitat al més aviat possible” i subratlla que permetrà “dotar d’una nova bossa d’aparcament important per al municipi” en un espai proper a la Coma Cros, “amb múltiples serveis ubicats que requereixen de més places d’aparcament”. En la mateixa línia, el tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, assenyala que “després d’aquesta primera fase caldrà posar en marxa els treballs per fer el nou pont d’accés” i l’adequació del solar on s’ha d’ubicar el nou pàrquing.
El projecte té un pressupost global d'1,5 milions d’euros. En el pressupost municipal del 2026, aprovat al ple del 9 de febrer, s’hi preveu una partida de 834.000 euros per cobrir el cost de l’actuació, que se suma a la dotació ja prevista l’any 2025. El consistori recorda que, a l’últim trimestre del 2022, el govern municipal va tancar un acord de cessió anticipada dels terrenys amb els propietaris de Girona Tèxtil, un pas que havia de permetre impulsar la transformació urbanística del sector i situar-hi el nou espai d’estacionament.
