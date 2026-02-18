Tornen a aparèixer aigües fecals en el pati interior del bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
Els veïns de l'edifici del costat asseguren que fa dues setmanes que conviuen amb males olors
Els problemes derivats del bloc de pisos ocupats dels nombres 13-15 de la ronda Ferran Puig de Girona continuen. Des de fa un parell de setmanes hi torna a haver aigües fecals que surten per una canalització i que van a parar al pati interior, provocant molèsties als veïns del bloc del costat que, de nou, s'han queixat de males olors. Tot apunta que les canalitzacions tornen a estar embussades, pel que els ocupes haurien tornat a desconnectar les canalitzacions.
A simple vista es poden veure com de la canonada surten excrements humans, orins o paper de vàter. Els veïns detallen que en aquest pati interior encara hi ha "més desordre" que l'anterior vegada, ja que els ocupes van "llençant brossa constantment". A més, han "tapat els embornals" i això fa que l'aigua no passi els dies de pluja, cosa que provoca que "s'inundin els locals comercials" que estan als baixos del bloc del costat de l'ocupat.
Els veïns ja es van queixar a principis de desembre de l'any passat que portaven més d'un mes amb males olors. En aquell moment, l'Ajuntament va intervenir i va assegurar que no hi havia "arguments" pels quals s'haguessin de buidar les canalitzacions i que, amb uns deu metres més de mànega "s'arregla la insalubritat". Dos mesos més tard, però, els veïns es troben amb el mateix problema.
Els habitatges van quedar buits fa molts anys, tot i que des del juliol de 2024 estan ocupats per famílies. Amb el pas del temps, l'edifici s'ha anat deteriorant, fet que explicaria els motius pels quals s'han embussat les canonades. De fet, el desembre, abans de desconnectar-les i que les aigües fecals anessin a parar al pati interior, els ocupes van connectar les canalitzacions a l'edifici del costat, provocant que anessin a parar als locals situats als baixos de l'immoble.
Altres problemes
Fins no fa massa els ocupes tenien punxada l'electricitat a través d'un fanal que està a la via pública. Això va provocar que des d'abans de Nadal fins a principis de febrer l'enllumenat públic no funcionés a la ronda Ferran Puig ni al carrer Séquia. L'Ajuntament va solucionar els problemes i diferents operaris van restablir la llum, tallant els cables que punxaven l'electricitat.
A més, els veïns es van queixar a l'estiu de sorolls pel volum elevant de la música fins a altes hores de la matinada. També d'amenaces que rebien, cosa que va provocar, fins i tot, que alguns llogaters del bloc del costat acabessin marxant.
Diferents desallotjaments
Els Mossos d'Esquadra han actuat en diferents ocasions per fer desallotjaments, no de l'edifici sencer, sinó de certs habitatges. Tanmateix, un cop els agents marxaven de la ronda Ferran Puig, les persones desallotjades tornaven a ocupar l'edifici.
El destí final del bloc del nombre 13-15 de la ronda Ferran Puig és l'enderroc, ja que la revisió del Pla General així ho detalla, tot i que en una part s'hi pot tornar a construir. L'objectiu és que hi hagi espais de respir al voltant de diferents punts de la via del tren, motiu pel qual aquests dies s'actua a un edifici del carrer Tomàs Mieres que fins a l'octubre estava ocupat.
