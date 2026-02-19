Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest és el cartell de la Setmana Santa de Girona d'aquest any

És obra de la dissenyadora Laia Batlle i del moviment internacional Fe i Llum

Un dels passos de la Processó del Sant Enterrament, l'any passat.

Un dels passos de la Processó del Sant Enterrament, l'any passat. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Josep Coll

Girona

La Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona ha presentat aquest dimecres el cartell oficial de la Setmana Santa a la ciutat per aquest any. Com marca la tradició, l'acte assenyala l'inici de la Quaresma i de les activitats que es faran a Girona a partir d'ara i fins al 25 de març. La presentació del cartell obre oficialment un calendari d'actes farcit i que combina espiritualitat, tradició i cultura.

El cartell ha estat dissenyat per la il·lustradora Laia Batlle, qui el 2024 ja va ser l'autora del joc de memòria de les Fires. Batlle ha dissenyat el cartell juntament amb el moviment internacional Fe i Llum, nascut a França l’any 1971 format per persones amb diversitat funcional, les seves famílies i els seus amics, on es treballa l’esperit d’amistat i d’ajuda mútua des de la vivència de la fe.

El cartell.

El cartell. / Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona.

Les activitats

Una de les activitats més tradicionals és el Viacrucis al Camí de les Creus. Es faran durant els quatre pròxims diumenges, començat per aquest 22 de febrer i acabant el 15 de març (també es faran l'1 i el 8 de març). L'activitat començarà a dos quarts de cinc de la tarda, amb la sortida del minibús des de la plaça Catalunya un quart d'hora abans. En cas de pluja, es farà a la Basílica de Sant Feliu.

A més, s'han programat dues conferències. Una es farà el 13 de març a l'Aula Magna de la Casa de Cultura (19:30 hores) càrrec del crític gastronòmic Salvador Garcia Arbós. Aquesta conferència és organitzada per la Confraria del Sant Sepulcre de Jerusalem, Mentrestant, la Junta de Confraries organitza la conferència "Josep Grahit i Grau, historiador de la Setmana Santa de Girona", que es farà el 20 de març (19 hores) i anirà a càrrec de l'historiador Pep Vila Medinyà.

Per altra banda, el 22 de març, tindrà lloc el Viacrucis a la Catedral de Girona (16:30 hores) presidit pel bisbe fra Octavi Vilà. Aquell mateix dia, i a la mateixa Catedral, es farà el concert d'orgue a càrrec de l'organista titular de Sant Felip Neri a Barcelona, Bernat Bailbé (17:15 hores).

Més enllà d'això, entre el 23 i el 27 de març, l'Església de la Mare de Déu dels Dolors acollirà el tradicional Quinari. Tots aquests dies es farà el res a la Corona (19:30 hores) i la missa (20 hores).

Setmana Santa

El programa complet de Setmana Santa es presentarà la setmana abans del Diumenge de Rams (29 de març). Serà llavors quan la Junta de Confraries farà públics la resta d'actes, incloent-hi el pregoner, l'Exposanta 2026, o concerts, tallers i celebracions litúrgiques.

Notícies relacionades

El plat fort, com cada any, serà la Processó del Sant Enterrament, que se celebrarà el Divendres Sant (3 d'abril). Un parell de dies abans, els Manaies també entregaran el penó al pendonista, que encara no s'ha anunciat.

