Cassà activa trobades sectorials per reforçar el suport a les empreses locals

L’Ajuntament convoca tres sessions per escoltar necessitats i fixar prioritats

L'Ajuntament de Cassà de la Selva

L'Ajuntament de Cassà de la Selva / DdG

Redacció

Redacció

Cassà de la Selva

L’Ajuntament de Cassà de la Selva posarà en marxa un cicle de trobades sectorials amb empreses del municipi amb la voluntat de consolidar canals estables de comunicació i facilitar el dia a dia empresarial. La iniciativa, organitzada des de l’àrea de Promoció Econòmica, arrenca amb tres sessions obertes a professionals de tres àmbits considerats clau per a l’economia local: l’agroalimentari, la construcció i el binomi restauració i allotjament.

El consistori explica que el format de les trobades serà participatiu i que estan pensades com a espais de conversa i escolta. L’objectiu és que les empreses hi puguin exposar dificultats del seu dia a dia, compartir reptes comuns i explorar possibles línies de treball conjunt amb l’administració municipal. Alhora, l’Ajuntament vol recollir inquietuds i necessitats per definir prioritats compartides amb cada sector.

Les necessitats reals

El regidor de Promoció Econòmica, Àlex Font, defensa que la iniciativa busca “millorar la comunicació, generar confiança i conèixer de primera mà les necessitats reals del teixit econòmic local”. En la mateixa línia, afegeix que la voluntat del govern municipal és “fer costat a les empreses del municipi, entendre millor la realitat de cada sector i facilitar, des de l’àmbit municipal, el desenvolupament de la seva activitat”. L’Ajuntament planteja aquestes sessions com el punt de partida d’un treball continuat i de col·laboració amb el teixit empresarial. La intenció, segons remarca el consistori, és enfortir l’activitat econòmica local i contribuir al desenvolupament del municipi a partir d’una relació més directa entre l’administració i els diferents sectors.

Notícies relacionades

En paral·lel, el consistori situa aquest cicle de trobades en la mateixa línia d’altres iniciatives recents. En aquest sentit, recorda que a finals de l’any passat va impulsar el "Pacte pels autònoms", una proposta per defensar els drets dels treballadors autònoms i traslladar a les administracions una bateria de mesures concretes per millorar la seva situació. Per sumar adhesions, es va activar una plataforma digital que permet formalitzar el suport mitjançant un formulari i consultar els principis i propostes del pacte.

TEMES

