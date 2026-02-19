Cassà activa trobades sectorials per reforçar el suport a les empreses locals
L’Ajuntament convoca tres sessions per escoltar necessitats i fixar prioritats
L’Ajuntament de Cassà de la Selva posarà en marxa un cicle de trobades sectorials amb empreses del municipi amb la voluntat de consolidar canals estables de comunicació i facilitar el dia a dia empresarial. La iniciativa, organitzada des de l’àrea de Promoció Econòmica, arrenca amb tres sessions obertes a professionals de tres àmbits considerats clau per a l’economia local: l’agroalimentari, la construcció i el binomi restauració i allotjament.
El consistori explica que el format de les trobades serà participatiu i que estan pensades com a espais de conversa i escolta. L’objectiu és que les empreses hi puguin exposar dificultats del seu dia a dia, compartir reptes comuns i explorar possibles línies de treball conjunt amb l’administració municipal. Alhora, l’Ajuntament vol recollir inquietuds i necessitats per definir prioritats compartides amb cada sector.
Les necessitats reals
El regidor de Promoció Econòmica, Àlex Font, defensa que la iniciativa busca “millorar la comunicació, generar confiança i conèixer de primera mà les necessitats reals del teixit econòmic local”. En la mateixa línia, afegeix que la voluntat del govern municipal és “fer costat a les empreses del municipi, entendre millor la realitat de cada sector i facilitar, des de l’àmbit municipal, el desenvolupament de la seva activitat”. L’Ajuntament planteja aquestes sessions com el punt de partida d’un treball continuat i de col·laboració amb el teixit empresarial. La intenció, segons remarca el consistori, és enfortir l’activitat econòmica local i contribuir al desenvolupament del municipi a partir d’una relació més directa entre l’administració i els diferents sectors.
En paral·lel, el consistori situa aquest cicle de trobades en la mateixa línia d’altres iniciatives recents. En aquest sentit, recorda que a finals de l’any passat va impulsar el "Pacte pels autònoms", una proposta per defensar els drets dels treballadors autònoms i traslladar a les administracions una bateria de mesures concretes per millorar la seva situació. Per sumar adhesions, es va activar una plataforma digital que permet formalitzar el suport mitjançant un formulari i consultar els principis i propostes del pacte.
