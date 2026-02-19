PORTES OBERTES
Colònies i campaments de l'Associació de Diabetis: aprendre, conviure i créixer amb confiança
Anna Cardos
Les colònies i campaments per a infants i joves amb diabetis que organitza l’Associació de Diabetis de Catalunya (ADC) són molt més que una estada de lleure. Esdevenen un espai educatiu dissenyat per afavorir l’aprenentatge, l’acceptació de la malaltia i el desenvolupament de l’autonomia personal, tot gaudint d’unes vacances plenes d’activitats, convivència i diversió.
Aquestes estades es plantegen com a colònies convencionals, amb jocs, excursions, activitats esportives i contacte amb la natura, però incorporant, de manera transversal, accions educatives relacionades amb el tractament de la diabetis. L’objectiu principal és que els infants i joves aprenguin a integrar la gestió de la malaltia en el seu dia a dia d’una manera natural, pràctica i adaptada a la seva edat.
L’ambient distès i proper, allunyat de l’entorn hospitalari i de les preocupacions familiars habituals, permet als participants viure la diabetis amb més tranquil·litat i confiança. La convivència amb altres infants i joves que comparteixen la mateixa realitat crea un espai de suport mutu, on se senten compresos, escoltats i acompanyats. Aquesta experiència compartida facilita una millor adaptació al tractament, a l’activitat física i a les rutines quotidianes.
Durant les colònies, es reforcen els coneixements i les habilitats necessàries per gestionar situacions relacionades amb la diabetis, com ara les hipoglucèmies (baixades de sucre) o les cetonúries. Gràcies a l’acompanyament de professionals i monitors especialitzats, els participants aprenen a prendre decisions, anticipar-se a possibles situacions i guanyar seguretat en l’autocontrol de la malaltia.
Aquest estiu, l’ADC torna a organitzar les seves colònies d’estiu, una experiència inoblidable pensada perquè els infants i joves amb diabetis puguin compartir vivències, guanyin autonomia i confiança, i ho facin en un entorn segur, amb el suport d’un equip especialitzat.
Les estades s’organitzen en dos torns: del 27 de juny al 4 de juliol per a infants de 8 a 13 anys, i del 5 al 12 de juliol per a joves de 14 a 17 anys. Les preinscripcions s’obren a partir de l’1 de febrer. Enguany, el procés d’inscripció presenta alguns canvis respecte a edicions anteriors, per la qual cosa es recomana consultar atentament tota la informació disponible a la pàgina informativa i preparar amb antelació la documentació necessària.
Les colònies constitueixen una oportunitat única perquè els infants visquin un estiu inoblidable, envoltats de companys que els entenen i d’un equip que els cuida. Trobareu tota la informació al següent enllaç: https://adc.cat/colonies-i-campaments-adc/
Us hi esperem!
Podeu contactar amb la nostra entitat a través de la web www.adc.cat o a l’Hotel d’Entitats - CCC Girona, al carrer de la Rutlla 20-22.
Anna Cardos és responsable de l'ADC de les Comarques Gironines
