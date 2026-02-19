Una empresa de reformes aboca runes en un bosc de Fornells de la Selva
Els agents identifiquen el responsable, de 53 anys, arran d’una inspecció en punts reincidents i han traslladat diligències a l’Agència de Residus, l’Ajuntament de Girona i Inspecció de Treball
Una empresa de reformes ha estat denunciada per un abocament incontrolat de residus en una zona boscosa de Fornells de la Selva. L’actuació es va fer el matí del 13 de febrer en el marc d’unes inspeccions a punts d’abocaments reincidents al municipi.
Els agents van localitzar diversos residus dins d’un bosc, al costat d’una pista de terra que es dirigeix cap a Aiguaviva. En concret, hi havia sacs de runa i restes vinculades a obres, a més de fustes i restes de poda. Entre el material abocat, també hi van trobar un cactus de grans dimensions.
A partir de les restes, els Mossos d’Esquadra van fer comprovacions per determinar d’on podia sortir el material. Segons ha informat la policia, els indicis apuntaven a un domicili de Girona on s’estaven fent reformes i on hi havia un gran cactus al jardí. En inspeccionar l’habitatge, els agents van constatar que a la casa hi havia la mateixa runa que al punt d’abocament i que al jardí hi quedaven més restes del cactus podat.
En el mateix dispositiu, també van comprovar que els dos treballadors que hi havia a l’immoble no tenien contracte laboral amb l’empresa per la qual treballaven i que el responsable no havia demanat el permís d’obres a l’Ajuntament. Per aquests fets, la Unitat Regional de Medi Ambient va obrir diligències contra el responsable de l’empresa, un home de 53 anys, per un abocament incontrolat de residus al medi natural, una infracció de la llei reguladora de residus. Les diligències s’han tramitat a l’Agència de Residus de Catalunya, que serà l’organisme encarregat d’incoar l’expedient sancionador.
A més, els agents també han traslladat les diligències a l’Ajuntament de Girona per la manca de permís d’obres i a la Inspecció de Treball per la situació dels treballadors localitzats sense contracte. Els Mossos han indicat que continuaran fent inspeccions als diferents punts d’abocaments recurrents per esbrinar-ne la procedència, denunciar els autors i detectar altres possibles fets il·lícits que puguin provocar danys al medi ambient.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»