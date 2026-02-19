Un estudi europeu avaluarà la qualitat de l’aire a l’interior de les llars de la ciutat de Girona
El projecte s'emmarca en el Girostudi, una iniciativa de la Diputació que recopilarà dades de salut de gironins de divuit municipis durant una dècada
La ciutat de Girona ha posat en marxa un estudi europeu que té com a objectiu avaluar la qualitat de l'aire a l'interior de les llars.
Unes 200 persones disposaran de mesuradors per analitzar la contaminació dins dels habitatges, procedent de mobles, productes de neteja o teixits. «Respirem moltes més hores l’aire de casa que el del carrer, i això gairebé no s’ha estudiat», apunta Pau Batlle, coordinador de l'Observatori de Dipsalut. Aquest dimecres, ja es van començar a repartir els primers mesuradors.
De fet, aquest projecte s'emmarca en un altre estudi impulsat per la Diputació de Girona, a través de Dipsalut, que té com a objectiu recopilar dades relacionades amb la salut de 4.000 gironins durant una dècada. I és que questa iniciativa, anomenada Girostudi, va més enllà de l'àmbit local i estudis d'abast europeu com el de la qualitat de l'aire ho demostren.
Pol d'atracció europeu
"La demarcació comença a posicionar-se com un pol d’atracció de projectes europeus en salut poblacional", apunta Batlle. L’Observatori de Dipsalut treballa conjuntament amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) en diverses propostes presentades a convocatòries europees i del Ministeri de Ciència. L’objectiu també és estudiar, a través de la cohort digital, la correlació entre la presència de tòxics químics a les aigües residuals i la detecció d’aquests mateixos compostos en les mostres biològiques dels participants. També es vol analitzar la relació amb la resistència bacteriana als antibiòtics.
«Un dels avantatges del Girostudi és que diversos grups de recerca ens venen a buscar per col·laborar», explica el coordinador del projecte, Pau Batlle.
La recerca també s’endinsa en el camp de la microbiota intestinal. Mitjançant l’anàlisi de mostres biològiques, es vol estudiar la relació entre la qualitat de vida, possibles indicadors precoços de malalties com l’Alzheimer o situacions d’estrès i depressió, i la composició de la microbiota. La voluntat és creuar salut biològica, condicions socials i factors ambientals en un únic marc d’anàlisi.
A més, l’arribada de projectes competitius europeus comporta finançament i consolidació de grups d’investigació al territori
