Impulsen un taller de creativitat per a persones emprenedores en el marc del 8M a Girona
L'activitat organitzada pel Servei Municipal d'Ocupació és gratuïta i tindrà lloc el dijous 5 de març
L’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), ha programat un taller de creativitat per a persones emprenedores dins de les activitats organitzades pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones. La proposta s’adreça específicament a dones emprenedores o professionals, que volen ordenar idees, enfocar els seus projectes i fer el primer pas cap a l’acció. L’activitat, que és gratuïta, tindrà lloc el dijous 5 de març, de 16 a 19 hores, al Servei Municipal d’Ocupació, i les inscripcions ja estan obertes a través del formulari del web municipal.
La sessió anirà a càrrec de la dissenyadora de joies i entrenadora de creativitat Roser Martínez. A través del mètode Clatellades Creatives, les participants treballaran el procés creatiu per transformar idees disperses en un mapa d’objectius visual i tangible, orientat a la presa de decisions i a la concreció de projectes. El taller abordarà aspectes com l’entrenament de la creativitat com a habilitat clau per a l’emprenedoria, els beneficis d’una ment creativa en la resolució de reptes professionals, tècniques per ordenar i prioritzar idees i la definició d’objectius. La sessió finalitzarà amb la creació d’una peça simbòlica que representarà el compromís personal amb els objectius definits.
Amb aquesta proposta, el Servei Municipal d’Ocupació vol fomentar la creativitat com a eina estratègica per a l’emprenedoria i visibilitzar el paper de les dones en la generació d’idees, projectes i innovació.
