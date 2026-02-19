Poden les palmeres del parc Central de Girona
També s'ha revisat l'estat de l'aigua de la font
Els operaris de l'Ajuntament de Girona estan treballant aquests dies en el manteniment de les palmeres del parc Central de Rafel Masó. Les tasques consisteixen a podar els exemplars, així com retirar les fulles seques per "garantir la seguretat i la bona imatge del parc", tal com ha indicat l'Ajuntament a través d'una publicació a les xarxes socials.
A part del manteniment de les palmeres, l'empresa municipal d'aigües, Catsa, també revisa l'estat de l'aigua de la font, ubicada a la part més pròxima a l'Estació Jove. Segons detalla l'Ajuntament, "presenta un nivell de clor correcte" i, pròximament es farà la neteja de l'interior de la font.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya