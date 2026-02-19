Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Poden les palmeres del parc Central de Girona

També s'ha revisat l'estat de l'aigua de la font

Operaris fent el manteniment de les palmeres del parc Central.

Operaris fent el manteniment de les palmeres del parc Central. / Tapi Carreras

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Els operaris de l'Ajuntament de Girona estan treballant aquests dies en el manteniment de les palmeres del parc Central de Rafel Masó. Les tasques consisteixen a podar els exemplars, així com retirar les fulles seques per "garantir la seguretat i la bona imatge del parc", tal com ha indicat l'Ajuntament a través d'una publicació a les xarxes socials.

A part del manteniment de les palmeres, l'empresa municipal d'aigües, Catsa, també revisa l'estat de l'aigua de la font, ubicada a la part més pròxima a l'Estació Jove. Segons detalla l'Ajuntament, "presenta un nivell de clor correcte" i, pròximament es farà la neteja de l'interior de la font.

TEMES

