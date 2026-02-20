Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
Diversos usuaris de la via van alertar els Mossos de la circulació erràtica del vehicle que van localitzar en un aparcament
Els Mossos d’Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) han denunciat penalment un conductor Cassà de la Selva. Està acusat de dos delictes contra la seguretat viària: per anar begut i conduir temeràriament per la C-65 entre Quart i Cassà de la Selva.
Els fets van passar el dilluns 16 de febrer i els primers avisos al 112 van arribar cap a dos quarts de nou del matí. Segons van alertar diversos usuaris de la via, el vehicle circulava de manera erràtica, amb ziga-zagues, pel voral i fins i tot envaint el carril contrari, fet que obligava altres conductors a apartar-se per evitar un accident.
Les primeres alertes venien de conductors que circulaven per Quart i van informar la policia que el conductor temeria anava per la C-65 en direcció a la Costa Brava.
Al cap de poca estona, els agents de trànsit van localitzar el cotxe aparcant en un aparcament d’una empresa a Cassà de la Selva. Van identificar el conductor, que va reconèixer els fets, i van comprovar que el vehicle presentava danys recents i que tenia la roda davantera dreta punxada, presumptament arran de l’incident.
Els Mossos li van practicar la prova d’alcoholèmia i va donar una taxa penal de 0,70 mg/l d’aire expirat, molt per sobre del límit permès (0,25 mg/l). Per tot plegat, el van denunciar penalment per conducció temerària i per conduir sota els efectes de l’alcohol, segons la policia.
