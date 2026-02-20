Catorze entitats participen en la setena Fira de Voluntariat Internacional a Girona
La jornada, organitzada per l’Estació Espai Jove en col·laboració amb la Coordinadora d’ONG Solidàries, comptarà amb la presència del jove activista Francisco Javier Vera
L’Estació Espai Jove acollirà el proper dimecres, dia 25 de febrer, de 17 a 19 h, la setena Fira de Voluntariat Internacional. La iniciativa té com a objectiu apropar a les persones joves les oportunitats de voluntariat i estades solidàries internacionals, facilitant informació directa i assessorament personalitzat per part de les entitats participants.
En aquesta edició hi participaran catorze entitats amb projectes arreu del món: Agenda Llatinoamericana Mundial, Azahara, Associació Bantandicori, CC ONG, Children of Africa, Cocat, Eccit, Guardianes por la Vida, Nousol, Setem, Soarpal, Servei Civil Internacional, Asociación Nur, així com la Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona, que també disposarà d’un espai informatiu propi.
Xerrada de Francisco Javier Vera
En el marc de la jornada, de 17 a 18 h, el jove activista colombià Francisco Javier Vera oferirà la xerrada “Ser jove i canviar el món és possible?”, una reflexió sobre el paper del jovent en la defensa de la justícia climàtica i els drets humans.
Amb 16 anys, Vera s’ha consolidat com una de les veus juvenils més rellevants en l’àmbit de l’acció climàtica. Ha participat en espais institucionals i trobades amb responsables polítics a escala local, estatal i internacional. Ha estat Ambaixador de Bona Voluntat de la Delegació de la Unió Europea a Colòmbia (2021), Jove Campió de la campanya OurVoiceOurFuture del Servei Europeu d’Acció Exterior (des del 2022) i Primer Defensor de l’Acció Climàtica per a l’Amèrica Llatina i el Carib per UNICEF (2023).
Oportunitats també per a menors d’edat
Tot i que el voluntariat internacional s’adreça majoritàriament a persones majors d’edat, també hi ha opcions per a menors, especialment dins l’àmbit europeu a través dels camps de treball internacionals. Aquestes experiències permeten a les persones joves participar en projectes col·lectius de curta durada, tot fomentant valors com la cooperació, la convivència intercultural i el compromís social.
Precisament, durant el mes de març es publicaran ofertes de camps de treball per a l’estiu. Per aquest motiu, també els i les joves menors d’edat (a partir de 14 anys) que vulguin dedicar entre una i dues setmanes a una experiència de voluntariat internacional podran obtenir informació de primera mà durant la Fira.
Activitat oberta a la ciutadania
L’activitat és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Durant la tarda, l’equip tècnic de L’Estació atendrà les persones interessades a participar en programes de mobilitat i voluntariat internacional, o altres opcions diferents del voluntariat, tals com treballar o estudiar a fora.
