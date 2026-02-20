Girona enllestirà la setmana vinent la reparació del talús del carrer del Carme
La via quedarà tallada entre les vuit del matí i les sis de la tarda entre dilluns i dimecres
L'Ajuntament de Girona posarà punt final a la reparació del talús del carrer del Carme la pròxima setmana. A causa de la llevantada i els episodis de pluja del gener, hi va haver uns despreniments en una de les parts muntanyoses que estan a prop del Cementiri Vell. En aquell moment, ja es va actuar d'emergència per estabilitzar el talús, però encara havien quedat unes tasques pendents que es finalitzaran entre el 23 i el 25 de febrer.
Això farà que es talli la circulació de vehicles al carrer del Carme, en el tram que va del carrer de Julià de Chia a la carretera de Sant Feliu, a l'altura del Cementiri Nou. Entre dilluns i dimecres el tall es produirà entre les vuit del matí i les sis de la tarda, quan es reobrirà el trànsit fins a l'endemà.
En aquest sentit, els vehicles que circulin per la carretera de Sant Feliu en sentit centra de la ciutat s'hauran de desviar cap a la rotonda de la carretera de Quart i entrar a la ciutat pel carrer d'Emili Grahit, passant pel Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Per altra banda, els vehicles que es dirigeixin des del centre cap als barris de Girona Est es desviaran pel carrer de Julià de Chia per tal de fer el canvi de sentit. L'afectació incideix especialment en la mobilitat dels veïns de Vila-roja, Mas Ramada, Font de la Pólvora i el Grup de Sant Daniel.
Modificacions en la línia L6 de bus
Les obres també implicaran que es modifiqui el recorregut del bus de la línia L6, que surt de Vila-roja i fa un itinerari fins a Sarrià de Ter i Sant Julià. Durant els tres dies d'actuacions, un cop s'arribi al pont de la Font del Rei, el bus no seguirà pel carrer del Carme, sinó que es desviarà cap a la rotonda dels Països Catalans. Posteriorment, passarà pel carrer d'Emili Grahit, passant pel Parc Científic i Tecnològic, la rotonda de Quart i la carretera de Sant Feliu fins a arribar al sector Est.
L'Ajuntament avisa que els canvis faran que algunes parades no funcionin entre les vuit del matí i les sis de la tarda. A més, els ajustos podrien provocar retards puntuals en el servei.
