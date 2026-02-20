El nou president de l'executiva local a Girona: «La militància decidirà com es presentarà ERC en les municipals»
Salva Romero vol recosir la formació i «evitar els retrets» després d’una «falta de coordinació» en els últims mesos
En primer lloc, amb quin objectiu impulsen la moció de censura contra l'anterior executiva?
Per trencar dinàmiques negatives que s'havien creat. Un cop elegit el candidat, les sinergies no avançaven i calia una manera de treballar diferent. Calia posar una mirada llarga i una mirada de futur.
De fet, el candidat, Marc Puigtió, quan va ser escollit alcaldable, ja va dir que l'executiva de Girona necessitava un canvi. Quin és aquest canvi que necessita l'executiva?
Jo en aquell moment estava dins de l'executiva, però sí que és veritat que ens havíem de posar a pensar en les municipals. El candidat et pot agradar més o menys, el pots haver votat o no, però ha estat una decisió de la militància, i s'ha de respectar i s'ha de treballar conjuntament. Jo el clic el vaig fer just abans de Nadal. Vaig estar rumiant quina estratègia havíem de seguir i què podíem fer, i cap a finals de gener vaig decidir de fer ús de la moció de censura per fer un tomb a la manera de treballar.
Ho ha dit. Estava en l'anterior executiva. Què és el que l'ha fet canviar d'opinió?
Qui em coneix, sap que jo soc una persona que puc parlar amb tothom. Podem estar més o menys d'acord, però una vegada s'acorda un pacte o una decisió soc el primer a defensar-la. Quan veia que cadascú remava en una direcció i no paràvem de fer voltes, vaig dir que no podia ser i que havíem de remar tots cap endavant.
Porta pocs dies com a president de la nova executiva. Què és el primer que ha fet o el primer que volen fer com a nova executiva?
No hi ha hagut temps a fer gairebé res, però sí que he parlat amb el president sortint, Joan Sibill, per escoltar-lo i em digués tot el que m'havia de dir, acceptant que està molest i ho sé ho entenc perfectament. Ara la meva idea és continuar parlant amb tothom, que tothom se senti escoltat, que tothom se senti partícip, amb una línia vermella: el respecte, el positivisme i les ganes de treballar pel projecte comú i deixant enrere la mala maror que hi ha pogut haver entre diferents persones. El meu objectiu, bàsicament, és sumar com més gent millor, obrir el partit i que la gent que no ha donat suport a la candidatura de Marc Puigtió també es pugui sumar el projecte i pugui aportar idees.
Ara mateix és innegable que el partit està dividit. Quin és el pla per intentar recosir la militància?
Primer de tot evitar fer-nos retrets entre nosaltres. No em trobareu en el costat de retrets. Vaig començar la intervenció com a nou president agraint la feina feta per tota la gent que ha estat treballant aquests anys, i això ho continuaré fent. Dono suport a la feina que fa el grup municipal, perquè crec que és un pilar fonamental. El que falta aquí és coordinació i evitar aquestes confrontacions. I que les queixes siguin cares endins, no de cares en fora del partit, perquè això no ajuda al fet que aquestes aigües tornin al seu cabal.
Marc Puigtió ha retret alguns aspectes de la gestió de l'equip de govern municipal, on hi ha ERC. Les entén?
Hi ha una cosa que es diu estratègia política. Entenc que des del grup municipal estant a dins de govern, hi ha coses que no es poden dir, per molt que tinguin moltes ganes. El candidat té una certa independència per executar i fer, però sí que hi ha hagut una manca de coordinació i aquí hem de posar el focus: en dir qui ha de dir les coses i en quin moment s'han de dir.
Ha parlat amb els tres regidors que hi ha actualment a l'Ajuntament?
He parlat amb el portaveu, Quim Ayats. Ho vaig fer abans de la moció de censura per explicar-li les meves línies estratègiques, que no anaven contra ningú.El que vull és sumar, calmar l’ambient i treballar plegats, conjuntament amb el grup municipal, i que ens poguem coordinar. La setmana que ve ens tornem a trobar amb el grup municipal per posar-nos a treballar.
S'ha plantejat que puguin sortir del govern?
No està sobre la taula. El grup municipal té la seva autonomia i es respectarà. Si surt el tema serà una decisió consensuada.
Hi ha hagut alguns regidors bastant crítics amb la moció de censura.
Som persones i tothom té opinió, però s'han d'utilitzar els canals adequats i més quan tens un càrrec institucional. Són unes crítiques que s'han fet públic, però dins de casa no s'han dit. Hem de parlar molt, que necessitem i quina pot ser l'ajuda.
Una de les crítiques és que molts membres de la nova executiva no sou de Girona.
Vull matisar això. Dir que una persona és de fora de Girona és una mica sectari. Jo visc a Salt, però sempre he militat a Girona perquè vivia a la ciutat. Una cosa és on faig vida i l'altra on dormo. També passa amb altra gent que treballa i fa vida a Girona, però dormen a altres municipis, i són de la secció local de Girona.
Pel que fa a les eleccions municipals de 2027. Com les encaren?
L'objectiu és obtenir els millors resultats que puguem i treballar perquè el projecte que encapçala l'ERC sigui sòlid, creïble i que la gent li pugui fer confiança. Ara estem en aquest escenari.
Marc Puigtió va crear la plataforma de Moviment Gironí. Pot confirmar que el nom amb el qual es presentarà ERC a les municipals serà Moviment Gironí?
Això no se sap. Preocupava a certa militància i el meu compromís, i Marc Puigtió ho sap, és que es farà una assemblea per posar sobre la taula els pros i els contres de presentar-se com ERC, presentar-se com ERC-Moviment Gironí, o presentar-se com a Moviment Gironí, únicament. Serà la militància, en una assemblea, que decidirà quina és la millor forma per presentar-se a les eleccions de Girona. No ho pot decidir el candidat únicament, ni el grup municipal, ni l'executiva. Ha de ser decisió de tota la militància.
Marc Puigtió ha dit que Moviment Gironí anava més enllà d'ERC. Hi està d'acord?
És una estratègia política com qualsevol altre. Hem de tenir un debat serè amb tots els pros i els contres i decidir quina és la millor manera de poder presentar-se.
Creu que el conflicte intern els pot perjudicar de cara a les eleccions?
Si les eleccions fossin demà, segurament sí. Falta un any i tres mesos, i poden canviar moltes coses. És molt difícil de valorar-ho perquè no sabem quins candidats es presentaran d'altres partits, no sabem què els passarà durant un any a altres partits, no sabem si hi haurà batusses en altres partits o no sabem com estarà la societat gironina en aquell moment. Ara com ara és molt difícil de pronosticar si obtindrem millors pitjors o ens mantindrem.
Hi ha la possibilitat que regidors actuals puguin repetir a les llistes?
De moment, de llistes no n'hem parlat. Falta molt, però la porta està oberta per tothom qui vulgui fer el pas.
