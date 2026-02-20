La passió pel "cheesecake" torna a portar cues al centre de Girona
Més de cent persones feien cua abans que el local obrís
Girona ha tornat a viure una tarda de passió pel pastís de formatge, conegut també pel seu nom anglès cheesecake. A mitjan juny van ser centenars de persones les que van fer cua sota les voltes de la rambla de la Llibertat per aconseguir una porció d'aquestes postres del conegut pastisser Jon Cake, que té un bon grapat de seguidors a les xarxes socials. No massa lluny d'allà, gairebé només havent de travessar el carrer, ha inaugurat aquest divendres a la tarda 99 Cheesecake, que es caracteritza per tenir porcions des de 99 cèntims.
Han estat un bon grapat de persones les que s'han apropat fins a les portes del nombre 11 del carrer de l'Argenteria. Els cent primers, a més, amb un suculent premi: una porció gratuïta. Pocs minuts abans de les cinc, quan estava prevista la inauguració, ja hi havia una llarga cua amb més d'un centenar de persones. La crida per feta a través de les xarxes socials (99 Cheesecake té 53.000 seguidors a Instagram i 20.000 a TikTok) ha funcionat, i les porcions gratuïtes s'han esgotat al cap de poc temps.
99 Cheesecake ofereix pastissos artesanals de diferents tipus, des del clàssic fins al lotus, passant per la xocolata blanc o els quatre formatges. A part de la de Girona, té tres locals a Barcelona, dos a Madrid, un a València i un altre a Pamplona.
Subscriu-te per seguir llegint
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
- «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
- L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills