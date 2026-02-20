Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La passió pel "cheesecake" torna a portar cues al centre de Girona

Més de cent persones feien cua abans que el local obrís

La cua fora del local, pocs minuts abans d'obrir.

La cua fora del local, pocs minuts abans d'obrir. / Josep Coll

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Girona ha tornat a viure una tarda de passió pel pastís de formatge, conegut també pel seu nom anglès cheesecake. A mitjan juny van ser centenars de persones les que van fer cua sota les voltes de la rambla de la Llibertat per aconseguir una porció d'aquestes postres del conegut pastisser Jon Cake, que té un bon grapat de seguidors a les xarxes socials. No massa lluny d'allà, gairebé només havent de travessar el carrer, ha inaugurat aquest divendres a la tarda 99 Cheesecake, que es caracteritza per tenir porcions des de 99 cèntims.

Han estat un bon grapat de persones les que s'han apropat fins a les portes del nombre 11 del carrer de l'Argenteria. Els cent primers, a més, amb un suculent premi: una porció gratuïta. Pocs minuts abans de les cinc, quan estava prevista la inauguració, ja hi havia una llarga cua amb més d'un centenar de persones. La crida per feta a través de les xarxes socials (99 Cheesecake té 53.000 seguidors a Instagram i 20.000 a TikTok) ha funcionat, i les porcions gratuïtes s'han esgotat al cap de poc temps.

Notícies relacionades i més

99 Cheesecake ofereix pastissos artesanals de diferents tipus, des del clàssic fins al lotus, passant per la xocolata blanc o els quatre formatges. A part de la de Girona, té tres locals a Barcelona, dos a Madrid, un a València i un altre a Pamplona.

