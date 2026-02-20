El PSC de Girona impulsa una taula de treball sobre el present i futur de l’educació a la ciutat
La formació socialista recull demandes de més coordinació entre centres, serveis socials i equipaments de proximitat per reduir desigualtats als barris
El PSC de Girona ha impulsat una taula de treball sobre el present i el futur de l’educació a la ciutat, una sessió que la formació emmarca en el procés de construcció d’un “govern alternatiu” per a Girona. La trobada, titulada “Una ciutat que aprèn: present i futur de l’educació a Girona”, es va celebrar aquest dijous al vespre al Centre Cívic de Sant Narcís.
La sessió va estar conduïda per Pere Parramon i va reunir una vintena de persones, entre regidors del grup municipal i professionals vinculats a diferents etapes educatives, des de les llars d’infants fins a les escoles d’adults. El partit també assenyala que hi van participar perfils de l’educació reglada i no reglada, així com representants de centres públics, concertats i privats.
El PSC emmarca aquesta trobada en la dinàmica de sessions sectorials iniciada el desembre passat, quan la formació va organitzar diverses taules temàtiques per abordar diferents àmbits de ciutat. En aquesta ocasió, els socialistes han centrat la sessió en l’educació. Durant la intervenció inicial, Pere Parramon va defensar que l’educació és “la pedra angular de tota comunitat” i va sostenir que la responsabilitat educativa no recau només en les famílies i els centres, sinó en el conjunt de la ciutat. El regidor també va afirmar que “només amb una educació de qualitat” es pot garantir una Girona “amb oportunitats, cohesió i futur”. Així mateix, una part del debat es va centrar en la complexitat creixent del sistema educatiu a Girona. La formació assegura que els participants van posar sobre la taula l’augment de la diversitat social, lingüística i cultural a les aules, i van advertir que els recursos disponibles, segons es va exposar, no sempre evolucionen al mateix ritme que les necessitats.
També es va prestar una atenció especial als barris amb més vulnerabilitat social. Durant la trobada es va reclamar una resposta “més coordinada i estructural”, amb una millor connexió entre centres educatius, serveis socials i equipaments de proximitat, i amb un reforç de les activitats de lleure i extraescolars com a eina de cohesió i d’igualtat d’oportunitats.
L'oferta educativa
El grup municipal socialista també afirma que en el debat es van compartir reflexions sobre la necessitat de revisar l’oferta educativa en alguns sectors de la ciutat i de reforçar l’educació d’adults amb un projecte “sòlid i estable”. Igualment, segons la formació, es va reivindicar el paper dels docents i es va plantejar la necessitat d’un lideratge municipal més actiu en matèria educativa.
Els socialistes remaquen que l'objectiu de la sessió era posar en comú els aspectes clau per a un lideratge municipal en educació i començar a identificar compromisos per reforçar el paper de Girona com a ciutat educadora.
