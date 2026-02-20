El PSC de Salt demana explicacions per dos càrrecs eventuals sense decret des del desembre
Els socialistes reclamen al govern d’ERC i Junts que aclareixi si el cap de gabinet i el cap de premsa tenen cobertura administrativa
L’Ajuntament ho atribueix a un tràmit pendent per l’interinatge a Secretaria i assegura que els càrrecs ja s’han ratificat aquesta setmana
El grup municipal del PSC a Salt ha demanat al govern d’ERC i Junts que aclareixi si el cap de gabinet i el cap de premsa de l’Ajuntament disposen de cobertura administrativa després del cessament de l’exalcalde Jordi Viñas, el 10 de desembre. Els socialistes sostenen que aquests dos llocs tenen la consideració de personal eventual i recorden que, segons l’article 304.2 del Decret Legislatiu 2/2003, aquests càrrecs “cessen automàticament” quan ho fa l’autoritat per a la qual presten funcions de confiança o assessorament.
El PSC afirma haver revisat el llibre de decrets municipals corresponents als mesos de desembre, gener i febrer sense trobar-hi cap resolució de cessament ni cap nou decret de nomenament que, segons el partit, regularitzi la situació. La nova alcaldessa va prendre possessió el 13 de desembre.
El portaveu socialista, Joan Martín, qualifica el cas de “molt greu” i adverteix que “no estem davant d’una qüestió interpretativa, sinó davant d’un mandat legal clar”. Martín defensa que, si l’alcalde va cessar el 10 de desembre, “els càrrecs eventuals també havien de cessar aquell mateix dia” i considera que “no pot ser” que, “més de dos mesos després”, continuïn exercint i percebent retribucions sense que consti cap nou decret que en reguli la situació.
El PSC alerta que, en absència d’un nou acte administratiu, es podria estar produint “una manca de cobertura formal” en l’exercici de funcions i en el cobrament de retribucions amb càrrec a diners públics. El grup recorda que aquesta qüestió ja es va plantejar al ple municipal del febrer en el marc del debat sobre la seguretat jurídica derivada del cessament de l’anterior alcalde, i retreu que el govern no hagi ofert cap aclariment públic.
Per tot plegat, els socialistes reclamen que l’executiu municipal faci públic “de manera immediata” si existeix algun acte administratiu que doni cobertura als dos càrrecs eventuals i, si no és així, que adopti les mesures necessàries per regularitzar la situació i assumir les responsabilitats polítiques que se’n puguin derivar. L’Ajuntament no s’ha pronunciat encara sobre aquesta denúncia.
"Una qüestió administrativa"
L’Ajuntament, però, ho emmarca en una qüestió administrativa. Fonts de l'Ajuntament expliquen que des del mes de gener el consistori es trobava en una situació d’interinatge i hi havia diversos tràmits pendents, entre els quals la ratificació d’aquests càrrecs eventuals. "Amb la tornada de la secretària titular aquesta setmana, s’ha procedit a fer la ratificació", afirmen des del consistori. Tanmateix, el portaveu socialista manté la denúncia i assegura que ha revisat el llibre de decrets municipals i que “no hi ha cap decret de nomenament a data d’avui”.
