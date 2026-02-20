La setmana vinent comencen les obres d’emergència a la plaça de Catalunya de Girona
La línia d'autobús L6 es desviarà des de dilluns i circularà per Ultònia i davant del Mercat del Lleó com a recorregut alternatiu
Girona començarà la setmana vinent les obres d’emergència a la plaça de Catalunya per reforçar l’estructura inferior i garantir que la plataforma es mantingui operativa amb seguretat. L’actuació, amb un cost previst d’entre 300.000 i 450.000 euros, s’allargarà fins al juny i se centrarà en prop d’un centenar de bigues malmeses de l’estructura inferior.
Els treballs implicaran canvis al bus urbà. A partir de dilluns 23 de febrer, la línia L6 deixarà de travessar la plaça de Catalunya i, en direcció nord, circularà com a alternativa per davant del Mercat del Lleó. En concret, el vehicle travessarà el riu pel pont de l’Areny des del carrer del Carme, seguirà pel carrer d’Ultònia i la plaça de Calvet i Rubalcaba i enllaçarà amb la Gran Via de Jaume I. Està previst que les tasques vinculades a la plaça comencin dimarts, 24 de febrer, i s’allarguin fins al juny, ja que la planificació haurà de tenir en compte les crescudes i els descensos del cabal del riu Onyar.
El nou recorregut suposa que l’L6 deixarà de fer les parades del carrer del Carme amb la pujada de les Pedreres i la de l’avinguda de Sant Francesc. En canvi, el bus s’aturarà a la parada de la Gran Via de Jaume I, davant de la seu de la Generalitat. La línia és titularitat de la Generalitat de Catalunya i està operada per TEISA. En paral·lel, la línia L6 també es veurà afectada del 23 al 25 de febrer per les obres de reparació del talús del carrer del Carme, que va quedar esllavissat amb les darreres pluges.
340 bigues de formigó
La plaça se sosté sobre una xarxa de 340 bigues de formigó i, segons va detallar el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, la intervenció afectarà aproximadament un 30% de les peces que sostenen la plataforma. Font va explicar que en diversos punts el desgast del formigó ha deixat el ferro exposat, fet que ha afavorit processos d’oxidació. També va remarcar que l’afectació és irregular i que es poden trobar bigues en bon estat al costat d’altres amb patologies, motiu pel qual l’actuació s’aborda de manera global sobre els punts afectats. El regidor va insistir que, malgrat la intervenció, “la plaça és segura” i que l’obra s’avança per evitar que el deteriorament progressi.
El reforç previst consistirà en la col·locació de perfils metàl·lics laminars als laterals i a la part inferior de les bigues deteriorades, amb l’objectiu de redistribuir càrregues i reduir l’esforç estructural de les peces malmeses. El govern municipal preveu minimitzar les afectacions a la superfície de la plaça i mantenir-ne l’ús ordinari mentre duri la intervenció inferior. També sosté que no caldrà tallar el trànsit, tot i que hi haurà ocupació puntual d’espai per emmagatzemar material d’obra.
Pacificació
Alhora, l’Ajuntament estudia l’aplicació de mesures per pacificar la plaça de Catalunya. Aquesta primavera es faran sessions de treball amb entitats i organismes diversos per començar a definir propostes, amb la voluntat de desenvolupar-les a partir de la tardor del 2026.
