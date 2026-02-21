Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El carnaval pren els barris de Girona

Rua, berenar popular, espectacle familiar i xocolatada en una tarda de festa a la ciutat

Imatges dels carnavals a barris de Girona / Aniol Resclosa

Girona

Les disfresses, la música i l’ambient de barri han tornat a omplir aquest dissabte la tarda a Girona en una nova jornada de carnestoltes repartida per diversos punts de la ciutat. De Montilivi i Palau-Sant Pau a la Devesa-Güell, passant per Santa Eugènia i Can Gibert i Sant Narcís, la festa s’ha escampat pels barris amb rues, animació, berenars i xocolatades, en un format de proximitat que ha convertit carrers i places en espais de trobada per a famílies, canalla i veïns.

Al barri de Montilivi i Palau-Sant Pau, la celebració ha estat la primera a arrencar, a les quatre de la tarda, amb una rua amb sortida des de la plaça Ciutat de Figueres, parada al carrer Jaume M. i Casanovas i arribada al parc del Migdia. Allà, la festa ha continuat amb xocolatada, entrega de premis i una actuació musical amb Rikus. La celebració també ha inclós concurs de disfresses en categories individual, de grup i comparsa.

Mitja hora més tard, la percussió ha pres el relleu a la Devesa-Güell amb una rua animada pel grup Caixa de Trons. La cercavila ha sortit de la plaça de la Sardana i ha recorregut carrers del barri fins a arribar a la plaça Miquel de Palol, amb el ritme marcant el pas i fent de fil conductor de la festa. Un cop allà, la tarda ha continuat amb coca de La Puntual per als assistents i amb l’espectacle familiar “Rodamons”, a càrrec del grup Menuda Buena Onda.

Al mateix temps gairebé, el carnestoltes ha omplert Santa Eugènia i Can Gibert amb una rua que ha sortit de davant de la parròquia de Santa Eugènia i ha recorregut diversos carrers del sector fins a arribar a l’escola Montfalgars, amb una aturada a la plaça de Santa Eugènia. A Montfalgars, la celebració ha acabat amb berenar per als inscrits i animació a càrrec de Doctor Fly.

La tarda s’ha completat a Sant Narcís, on a partir de les cinc de la tarda el barri ha acollit animació infantil amb Rikus i una xocolatada, en una proposta de to familiar i veïnal que també ha omplert l’espai de disfresses i música. L’acte l’ha organitzat l’Associació de Veïns de Sant Narcís, amb la col·laboració de l’Esplai de Sant Narcís, La Patuleia, l’Ajuntament de Girona i el Centre Cívic Sant Narcís.

Amb formats diferents però una mateixa idea de fons, els barris han tornat a fer del Carnestoltes una festa de carrer i de proximitat, repartida per la ciutat i molt vinculada a la vida veïnal.

TEMES

