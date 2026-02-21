El carnaval pren els barris de Girona
Rua, berenar popular, espectacle familiar i xocolatada en una tarda de festa a la ciutat
Les disfresses, la música i l’ambient de barri han tornat a omplir aquest dissabte la tarda a Girona en una nova jornada de carnestoltes repartida per diversos punts de la ciutat. De Montilivi i Palau-Sant Pau a la Devesa-Güell, passant per Santa Eugènia i Can Gibert i Sant Narcís, la festa s’ha escampat pels barris amb rues, animació, berenars i xocolatades, en un format de proximitat que ha convertit carrers i places en espais de trobada per a famílies, canalla i veïns.
Al barri de Montilivi i Palau-Sant Pau, la celebració ha estat la primera a arrencar, a les quatre de la tarda, amb una rua amb sortida des de la plaça Ciutat de Figueres, parada al carrer Jaume M. i Casanovas i arribada al parc del Migdia. Allà, la festa ha continuat amb xocolatada, entrega de premis i una actuació musical amb Rikus. La celebració també ha inclós concurs de disfresses en categories individual, de grup i comparsa.
Mitja hora més tard, la percussió ha pres el relleu a la Devesa-Güell amb una rua animada pel grup Caixa de Trons. La cercavila ha sortit de la plaça de la Sardana i ha recorregut carrers del barri fins a arribar a la plaça Miquel de Palol, amb el ritme marcant el pas i fent de fil conductor de la festa. Un cop allà, la tarda ha continuat amb coca de La Puntual per als assistents i amb l’espectacle familiar “Rodamons”, a càrrec del grup Menuda Buena Onda.
Al mateix temps gairebé, el carnestoltes ha omplert Santa Eugènia i Can Gibert amb una rua que ha sortit de davant de la parròquia de Santa Eugènia i ha recorregut diversos carrers del sector fins a arribar a l’escola Montfalgars, amb una aturada a la plaça de Santa Eugènia. A Montfalgars, la celebració ha acabat amb berenar per als inscrits i animació a càrrec de Doctor Fly.
La tarda s’ha completat a Sant Narcís, on a partir de les cinc de la tarda el barri ha acollit animació infantil amb Rikus i una xocolatada, en una proposta de to familiar i veïnal que també ha omplert l’espai de disfresses i música. L’acte l’ha organitzat l’Associació de Veïns de Sant Narcís, amb la col·laboració de l’Esplai de Sant Narcís, La Patuleia, l’Ajuntament de Girona i el Centre Cívic Sant Narcís.
Amb formats diferents però una mateixa idea de fons, els barris han tornat a fer del Carnestoltes una festa de carrer i de proximitat, repartida per la ciutat i molt vinculada a la vida veïnal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Una empresa de reformes aboca runes en un bosc de Fornells de la Selva
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65