"Error", pantalles en negre: els comptadors de bicicletes de Girona fa mesos que no funcionen
Els aparells ubicats al carrer de Santa Eugènia i al pont de la Barca instal·lats fa més de quatre anys ja no registren els vehicles que passen
Primer anava un dia si i un dia no. També donava dades errònies que no es corresponien amb les bicicletes i patinets que passaven per la via. I ara ja fa uns mesos que la pantalla del comptador de bicicletes i patinets del carrer de Santa Eugènia de Girona, a l'altura de l'Estació Jove, està apagada i no funciona. Ja no es veuen dades i, amb el temps, s'hi han anat fent pintades i posat adhesius, igual que al comptador ubicat al pont de la Barca.
Sigui com sigui, no funcionen cap dels dos comptadors que es van instal·lar el novembre de 2021 amb la finalitat de xifrar els usuaris que utilitzen els carrils bici del carrer de Santa Eugènia i del pont de la Barca, si van en bicicleta o en patinet. Per una banda, a les pantalles que ara estan en negra, es podia veure les bicicletes i patinets que passaven al llarg d'un dia i, per una altra banda, els que havien passat al llarg de l'any. A la pàgina web de l'Ajuntament de Girona es va habilitar un espai per poder consultar totes aquestes dades, però sí algú les vol observar dona "error".
El contracte pel subministrament i instal·lació de dos panells informatius per al comptatge de bicicletes es va adjudicar a l'empresa Girodservices SL per 28.435 euros. El contracte detallava que els panells han de "garantir el funcionament i manteniment tant dels programes com del maquinari fora el període de garantia", que era "mínim de dos anys". El funcionament i manteniment l'ha de fer "l’Ajuntament o una empresa externa diferent de l'adjudicatària". Tanmateix, fa mesos que els aparells no funcionen i, ara, fonts municipals detallen que "s’està estudiant la millora del sistema i, quan hi hagi una conclusió, es repararan".
Instal·lats el 2021
Els dos aparells es van instal·lar en l’últim trimestre de 2021. Durant les primeres setmanes es podien arribar a comptar més de 1.500 vehicles diaris, entre bicicletes i patinets, pel comptador del carrer Santa Eugènia. És clar, hi havia repeticions de gent que, segurament, passava més d’una vegada al dia. Al pont de la Barca, la xifra era menor en els primers mesos de funcionament de l’aparell, però superava els 600 registres diaris.
Els aparells feien servir una tecnologia que analitzava el senyal magnètic de cada roda amb diferents criteris de diferenciació. Un algoritme que permetia detectar amb precisió tots els tipus de bicicletes, fins i tot, les que tenen marc d’alumini o carboni, i en tots tipus de vies. També tots els patinets elèctrics en les seves diferents tipologies.
No és el primer cop que s’espatllen, ho han fet altres vegades, deixant la pantalla il·legible o sense avançar en la xifra de vehicles que passaven pel carril bici. En aquelles ocasions, com per exemple, a l’estiu de 2023, es va requerir a l’empresa que arrangés la incidència. Cap dels anteriors cops que havia deixat de funcionar, però, no s’havia tardat tant a reparar. Ara ja porten molts mesos.
