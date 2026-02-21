Les obres del pont entre Bescanó i Sant Gregori preveuen acabar el maig
Els treballs avancen amb el ritme previst i al llarg del març ja es col·locarà la gran plataforma per unir els dos municipis per sobre del riu Ter
Les obres per construir el pont que connectarà, de nou, Bescanó i Sant Gregori passant per sobre del riu Ter avancen a bon ritme. Les màquines van començar a treballar a principis de setembre i van sobre el termini previst, per la qual cosa, es preveu que el pont estigui construït a finals de maig.
Ara per ara, ja s'ha col·locat la base dels pilars, mentre que la plataforma gran es posarà al llarg del mes de març. Encara no se sap el dia concret. L'empresa Tragsa és l'encarregada d'executar els treballs que tenen un cost d'1.839.514, 57 euros, dels quals 738.986,99 euros estan finançats amb els fons europeus Next Generation. Mentrestant, la Diputació de Girona aporta 303.912,54 euros, l'Ajuntament de Bescanó 404.744,17 euros i l'Ajuntament de Sant Gregori 391.870,87 euros.
El projecte ha portat cua i ha estat molt reivindicat per part dels dos municipis, també amb retrets entre els grups municipals. Va ser ara ja fa deu anys quan es va fer la primera proposta per part de l'empresa ABM. Segons la proposta, un cop construïda, l'estructura tindrà 135 metres de llarg i 1,80 d'amplària mínima. A part, quedarà elevada fins a gairebé els set metres perquè no hi hagi desperfectes en el cas que s'incrementi el nivell de l'aigua del Ter.
Antic pont de terra
Va ser el 2014 quan es va començar a parlar d'aquest projecte i, de fet, un any següent s'esperava que fos una realitat. Amb els anys, a més, s'ha anat encarint a causa de la pujada de preus dels materials de construcció, entre d'altres. Abans de la Covid-19, per exemple, el cost era inferior al milió d'euros, mentre que el 2022 ja es va enfilar fins als 1,5 milions perquè la l'encariment de l'acer va fer disparar el preu gairebé mig milió d'euros. El retard, per tant, ha fet enfilar el cost fins als 1,8 milions. No va ser fins que es va produir una reestructuració de les subvencions i l'entrada en joc dels fons europeus Next Generation a causa de la pandèmia que es va posar fil a l'agulla i el Consorci de Vies Verdes encarregant-se de tot el procés.
Amb el pas dels anys, a més, la legislació ha anat canviat, el que ha fet que s'hagi d'adequar el projecte que ara està en obres a la normativa vigent. Per exemple, en termes d'accessibilitat i s'hi accedirà amb rampes des dels dos marges. Durant el primer semestre de l'any passat els ajuntaments van acabar d'aprovar totes les tramitacions que restaven pendents.
Antigament, hi havia hagut un pont de terra, que era de molta utilitat per ciclistes i vianants, que es desplaçaven d’un costat a l'altre, tot i que la senyalització deixava clar que només s'autoritzava el pas a una empresa concreta d'àrids. Aquesta infraestructura s’havia dissenyat perquè fos inundable i fàcil de reconstruir, però diferents temporals, com el Glòria a principis del 2020, se la van acabar emportant. Des de llavors, no hi ha cap mena de via alternativa.
