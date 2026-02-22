Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Apallissen una persona sense sostre al passeig d'Olot de Girona

Restes de sang al lloc de l'agressió.

Restes de sang al lloc de l'agressió. / Joana Amat

Girona

Una persona sense sostre ha estat agredida aquest matí al passeig d'Olot de Girona i es troba ingressada en estat crític a l'hospital Josep Trueta. L'agressió s'ha produït a les vuit del matí, quan un individu ha atacat la víctima al lloc on es trobava, a la zona entre el passeig d'Olot i el carrer Bastiments. L'agredit hauria intentat fugit, però l'agressor l'ha perseguit i quan ja eren al passeig d'Olot l'ha fet caure a terra i segons alguns testimonis s'hi ha acarnissat, saltant-li a sobre i donant-li puntades de peu.

Els Mossos han arribat al lloc dels fets quan l'agressor, de 26 anys, encara hi era. Segons fonts policials, l'home ha intentat fugir, els agents l'han volgut interceptar i també ha intentat agredir-los a ells. Finalment ha estat detingut acusat de l’agressió a la persona sense sostre i d'atemptat a l’autoritat.

La víctima és un home força conegut al barri de Can Gibert del Pla, segons han explicat veïns: acostuma a caminar-hi amb un carretó on porta les seves pertinences, i alguns residents li donen menjar. Acostumava a dormir, segons les mateixes fonts, en una zona coberta de la plaça Isabel Vilà i Pujol

Després de recollir proves al lloc dels fets, agents dels Mossos també s'han endut les pertinences de la víctima, que havien quedat a la zona.

Segons l'Ajuntament de Girona, la víctima havia estat visitada per entitats socials i per professionals dels serveis municipals, que li havien ofert alternatives habitacionals que havia declinat.

L'alcalde, Lluc Salellas, ha expressat la seva "consternació" per l'agressió. En una piulada a X ha escrit que "cap violència té cabuda" a la ciutat i ha assegurat que l'Ajuntament treballa coordinadament amb tots els serveis implicats per "reforçar l'atenció a les persones més vulnerables".

