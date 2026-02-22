Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balandrau al TruffautCoipúsRacismeDegradació Can GibertAccidents laboralsMas ClaperolSensellarisme Portbou
instagramlinkedin

El bus ràpid (BRCat) entre Girona i Salt, "model europeu de mobilitat urbana sostenible"

El projecte ha estat reconegut per Polis, la xarxa europea de mobilitat, com a exemple d'innovació i planificació urbana

Un autobús de la línia L9-BRCat, que supera els 3.000 passatgers diaris

Un autobús de la línia L9-BRCat, que supera els 3.000 passatgers diaris / Marc Martí Font

Europa Press

Europa Press

La nova xarxa de corredors de Bus Ràpid Catalunya (BRCat) entre Girona i Salt (Girona) s'ha situat com a "model europeu de mobilitat urbana sostenible" després de ser destacada pel butlletí del mes de gener de Polis, la principal xarxa europea de ciutats i regions especializada en mobilitat urbana innovadora.

La consellera de Territori, Habitatage i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que el projecte confirma que la transformació de la mobilitat" no és només una qüestió de transport, sinó de qualitat de vida, cohesió social i reequilibri de l'espai públic", recull el Departament en un comunicat aquest diumenge.

Aquest reconeixement situa el projecte com a exemple reproduïble per a altres ciutats europees que afronten reptes similars de mobilitat, espai públic i sostenibilitat i Polis destaca el BRCat com una actuació que representa una "transformació integral, combinant la mobilitat activa, la millora de la seguretat vial, el transport públic d'alta qualitat i una redistribució de l'espai urbà". A més, destaquen que la intervenció "reequilibra el carrer a favor de les persones, prioritzant el passeig, la bicicleta i el transport compartit alhora que es crea un espai urbà més segur i inclusiu".

El corredor entre Girona i Salt, el segon dels sis projectats, té 3,5 quilòmetres i connecta la plaça Mercè Rodoreda de Salt amb la rotonda del Pont del Dimoni de Girona i incorpora un carril bus en cada sentit, un carril bici bidireccional i continu i un redisseny integral de l'espai públic. L'actuació ha estat finançada amb 5,5 milions d'euros de fons europeus Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Polis ha destacat especialment el caràcter "net i inclusiu" d' aquesta línia i Paneque considera que és un pas ferm cap a unes ciutats més segures i una mobilitat que posa a les persones al centre. Els resultats obtinguts des de la seva posada en marxa, el novembre passat, reforcen el valor del projecte com a model europeu: la línia L9-BRCAT supera els 3.000 passatgers diaris, la línia L4 ha incrementat la seva demanda en més del 8% i la línia L3 manté els seus usuaris habituals.

Notícies relacionades

Segons POLIS, aquests resultats confirmen la conclusió clau del projecte: "millorar la freqüència, la velocitat i la fiabilitat genera nous usuaris del transport públic, no només redistribueix la demanda existent".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents