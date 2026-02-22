Educació descarta que l’escola d’adults Bertrana vagi al nou Ermessenda
L’antic CFA Nou Girona continua al carrer Narcís Xifra amb menys aules i el curs 2026-2027 encara no té ubicació definida, pendents d’una reunió a l’abril
El CFA Bertrana, l’escola d’adults de Sant Narcís que fins fa poc es coneixia com a CFA Nou Girona, assegura que Educació els ha traslladat que no seran ubicats al futur institut Comtessa Ermessenda, previst a l’antiga fàbrica Simon. La directora del centre, Mònica Vilosa, explica que el Departament els ha «assegurat» que no aniran a aquest equipament i que es reconeix que el CFA Girona i el CFA Bertrana són «dues escoles diferents». Aquesta confirmació arriba mentre el centre continua sense una ubicació tancada per al curs 2026-2027.
La qüestió de l’Ermessenda ja va marcar el context del curs actual. Les dues escoles d’adults de la ciutat van evitar una unificació que, inicialment, el Departament d’Educació plantejava per al 2025-2026 i que preveia traslladar-les a mòduls prefabricats a l’aparcament de l’Institut Santa Eugènia. Els centres s’hi van oposar i van recollir 3.500 signatures, i finalment es va acordar que «la fusió dels dos centres no es planteja actualment ni en un futur immediat». En paral·lel, el CFA Girona va mantenir el seu local de la travessia de la Creu amb una renovació del lloguer fins que el nou equipament estigui a punt.
En aquest escenari, Vilosa recorda que el centre de Sant Narcís continua treballant amb espai limitat i amb una organització dispersa. Ara mateix, el CFA Bertrana fa classes en cinc ubicacions diferents: al Centre Cívic de Sant Narcís, a l’Institut Santa Eugènia, a l’edifici del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), a l’Escola Oficial d’Idiomes i al PES Girona Salesians Sant Jordi. La directora admet que aquesta fragmentació complica el dia a dia i, sobretot, la gestió d’horaris del professorat i la continuïtat de l’alumnat.
«Escampats»
El centre manté la seva seu principal al carrer Narcís Xifra, però amb menys aules que cursos anteriors. El motiu és el creixement de l’SMO, que necessita més espai i absorbeix dependències que fins ara s’utilitzaven per a formació d’adults. Vilosa admet que el curs vinent és probable que continuïn «escampats» i que aquesta incertesa pot acabar passant factura. «És molt difícil gestionar els horaris dels professors i que no marxin els alumnes amb aquesta incertesa», apunta.
De cara al curs 2026-2027, la directora assegura que encara no saben on acabaran fent classe. Explica que havia demanat tenir alguna concreció abans del mes de març, però que la resposta que ha rebut és que es farà una nova reunió a l’abril i que serà llavors quan intentaran donar-los alguna novetat. «Es veu bona voluntat per part de tots, però encara no hi ha res», resumeix.
Vilosa insisteix que la prioritat del centre és disposar d’un espai estable i, si pot ser, mantenir-se al barri de Sant Narcís. Defensen que la presència d’una escola d’adults al barri respon a una necessitat real i que el projecte ha d’anar acompanyat d’unes condicions mínimes per ser viable. Com a exemple de la complexitat actual, la directora explica que hi ha dies en què ella mateixa ha de fer classe en diferents punts de la ciutat, combinant escola d’adults, centre cívic i institut.
En paral·lel, el centre ha fet el pas de canviar el nom. El CFA Bertrana justifica la decisió com una manera de reforçar la identitat del projecte i la seva projecció externa. Segons l’argumentari del centre, la nova denominació busca guanyar reconeixement i atractiu, reforçar l’arrelament al territori i a la cultura, i «donar més força a l’escola» en un moment en què asseguren que continuen creixent. Tot plegat, però, queda lligat a una carpeta que el centre considera clau: trobar un espai definitiu que permeti consolidar el projecte sense dependre de solucions temporals i d’una dispersió que, admeten, dificulta el funcionament.
