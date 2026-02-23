Cassà obre les inscripcions del Correlletres en la seva desena edició
El concurs d’escriptura ràpida dels Premis Literaris manté les categories de narrativa i poesia, amb 300 euros per a cada guanyador
L’Ajuntament de Cassà ha obert aquest dilluns les inscripcions per participar en una nova edició del Correlletres, el concurs literari en línia que enguany arriba a la desena convocatòria.
La proposta, inclosa dins dels Premis Literaris de Cassà, planteja un format d’escriptura ràpida: el contingut del text és lliure, però els participants hauran d’incorporar una paraula o un motiu obligatori dins de la composició. Aquest element es donarà a conèixer divendres 13 de març i, a partir d’aquell moment, hi haurà 48 hores per entregar els treballs.
El concurs té dues categories. D’una banda, la de narrativa, adreçada a menors de 40 anys. De l’altra, la de poesia Xavier Carbó, oberta a totes les edats. Si es compleixen els requisits, els participants poden presentar-se a les dues modalitats. Cada categoria té un premi de 300 euros i les obres guanyadores es publicaran a la revista Núvol.
Segons la convocatòria, el jurat estarà format per persones expertes del camp de la literatura, docents i escriptors i escriptores. Entre els criteris de valoració hi haurà la reflexió, l’originalitat, les habilitats lingüístiques i la qualitat literària, sempre en relació amb la premissa proposada. Les inscripcions estaran obertes fins al diumenge 8 de març i es poden formalitzar a través del web municipal.
Aquest any, a més, els Premis Literaris de Cassà arriben a la 60a edició. El certamen es va organitzar per primera vegada l’any 1967 de la mà de la Colla Excursionista i, segons destaca l’Ajuntament, és un dels premis més antics de la demarcació de Girona, juntament amb els Recvll de Blanes. En edicions anteriors hi han participat autors com Vicenç Villatoro i Rafael Vallbona, que hi van ser premiats a l’inici de la seva trajectòria.
Com és habitual, el Correlletres es complementarà amb altres concursos infantils i juvenils. Entre ells, el Premi Manel Tolosà, adreçat a alumnes de 5è i 6è de les escoles de Cassà, i el concurs Lletres per a ser cantades, per a joves de 14 a 18 anys. L’acte de presentació i entrega de tots els premis es farà el 25 d’abril a les 17.30 hores a la Sala del Centre Recreatiu.
