Convoquen una concentració a Santa Eugènia i Can Gibert per rebutjar l’agressió a una persona sense llar
Les associacions veïnals dels dos barris gironins criden a sortir demà a les set del vespre i condemnen “sense matisos” l’atac del passeig d’Olot
Apallissen una persona sense sostre al passeig d'Olot de Girona
Les associacions veïnals de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla han convocat una concentració de rebuig per demà a les set del vespre arran de l’agressió a una persona sense llar aquest diumenge al matí al passeig d’Olot de Girona. Les entitats han fet una crida a la ciutadania a sortir al carrer per mostrar el rebuig veïnal a l’atac.
L’associació de Santa Eugènia expressa la seva “més absoluta condemna i consternació” per una agressió que qualifica de “brutal” i rebutja “sense matisos qualsevol forma de violència”. L’entitat reclama “una resposta en ferm de les autoritats i del sistema judicial” per garantir la protecció de totes les persones, “especialment de les més vulnerables”. L’entitat veïnal també aprofita per vincular el cas a una problemàtica social més àmplia. En concret, assenyala que l’escalada del preu de l’habitatge i la manca d’un parc assequible i de recursos suficients per a les persones sense sostre contribueixen a situacions d’extrema vulnerabilitat. Per això, reclama a les administracions “mesures efectives” davant la crisi habitacional.
A més, els veïns de Santa Eugènia denuncien “l’ús interessat i partidista” del cas per part de “elements d’extrema dreta”, a qui acusa d’instrumentalitzar la tragèdia per “fomentar l’odi, la divisió i la discriminació”. En el mateix comunicat, l’entitat defensa que la convivència i la seguretat s’han d’abordar des de la defensa dels drets humans i socials.
Una persona “pacífica i tranquil·la”
Per la seva banda, l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla condemna “rotundament” l’agressió i identifica la víctima com en Mamadou. L’entitat el descriu com “una persona entranyable” per a veïns de la plaça Isabel Vila i Pujol, on viu habitualment sota els porxos, i assegura que és una persona “pacífica i tranquil·la” que s’ha guanyat el respecte del veïnat.
El comunicat de Can Gibert remarca que una agressió “tan violenta” atempta contra “la dignitat humana” i els “valors bàsics de convivència”, i subratlla que “no hi ha cap excusa” que la pugui justificar. També defensa que “Can Gibert és un barri segur” i que la vulnerabilitat “no pot convertir-se en motiu de violència ni d’odi”. L’entitat expressa solidaritat amb Mamadou, demana que els fets s’esclareixin “amb totes les garanties” i reclama a l’Ajuntament informació “puntual” sobre el que passa al barri.
La convocatòria arriba després de l’atac d’aquest diumenge, a la zona entre el passeig d’Olot i el carrer Bastiments. La víctima va ser traslladada a l’hospital Josep Trueta en estat crític. Els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 26 anys, acusat de l’agressió i d’atemptat a l’autoritat, després que, segons fonts policials, també intentés agredir els agents.
