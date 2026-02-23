Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Convoquen una concentració a Santa Eugènia i Can Gibert per rebutjar l’agressió a una persona sense llar

Les associacions veïnals dels dos barris gironins criden a sortir demà a les set del vespre i condemnen “sense matisos” l’atac del passeig d’Olot

L'agredit, tapat amb una manta al terra, mentre s'esperava l'arribada de l'ambulància.

L'agredit, tapat amb una manta al terra, mentre s'esperava l'arribada de l'ambulància. / Redacció

Redacció

Redacció

Girona

Les associacions veïnals de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla han convocat una concentració de rebuig per demà a les set del vespre arran de l’agressió a una persona sense llar aquest diumenge al matí al passeig d’Olot de Girona. Les entitats han fet una crida a la ciutadania a sortir al carrer per mostrar el rebuig veïnal a l’atac.

El cartell de la concentració d'aquest dimarts

El cartell de la concentració d'aquest dimarts / DdG

L’associació de Santa Eugènia expressa la seva “més absoluta condemna i consternació” per una agressió que qualifica de “brutal” i rebutja “sense matisos qualsevol forma de violència”. L’entitat reclama “una resposta en ferm de les autoritats i del sistema judicial” per garantir la protecció de totes les persones, “especialment de les més vulnerables”. L’entitat veïnal també aprofita per vincular el cas a una problemàtica social més àmplia. En concret, assenyala que l’escalada del preu de l’habitatge i la manca d’un parc assequible i de recursos suficients per a les persones sense sostre contribueixen a situacions d’extrema vulnerabilitat. Per això, reclama a les administracions “mesures efectives” davant la crisi habitacional.

A més, els veïns de Santa Eugènia denuncien “l’ús interessat i partidista” del cas per part de “elements d’extrema dreta”, a qui acusa d’instrumentalitzar la tragèdia per “fomentar l’odi, la divisió i la discriminació”. En el mateix comunicat, l’entitat defensa que la convivència i la seguretat s’han d’abordar des de la defensa dels drets humans i socials.

Una persona “pacífica i tranquil·la”

Per la seva banda, l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla condemna “rotundament” l’agressió i identifica la víctima com en Mamadou. L’entitat el descriu com “una persona entranyable” per a veïns de la plaça Isabel Vila i Pujol, on viu habitualment sota els porxos, i assegura que és una persona “pacífica i tranquil·la” que s’ha guanyat el respecte del veïnat.

El comunicat de Can Gibert remarca que una agressió “tan violenta” atempta contra “la dignitat humana” i els “valors bàsics de convivència”, i subratlla que “no hi ha cap excusa” que la pugui justificar. També defensa que “Can Gibert és un barri segur” i que la vulnerabilitat “no pot convertir-se en motiu de violència ni d’odi”. L’entitat expressa solidaritat amb Mamadou, demana que els fets s’esclareixin “amb totes les garanties” i reclama a l’Ajuntament informació “puntual” sobre el que passa al barri.

La convocatòria arriba després de l’atac d’aquest diumenge, a la zona entre el passeig d’Olot i el carrer Bastiments. La víctima va ser traslladada a l’hospital Josep Trueta en estat crític. Els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 26 anys, acusat de l’agressió i d’atemptat a l’autoritat, després que, segons fonts policials, també intentés agredir els agents.

TEMES

