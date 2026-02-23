Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus

Figura entre els municipis amb menys probabilitat de patir accidents lleus, un 17,33% menys que la mitjana estatal, segons la radiografia de les asseguradores d'automòbils

Accident de trànsit al costat d'un carril bici de Girona, en una foto d'arxiu. / Tapi Carreras

Girona

Girona figura entre les 20 ciutats de l'Estat amb menys probabilitat de patir o provocar un accident de trànsit lleu -els habituals “cops de xapa”-, segons la Radiografía de l'assegurança de l'automòbil que ha publicat UNESPA, l'Associació Empresarial de les Assegurances. En concret, la capital gironina presenta un risc un 17,33% inferior al del conjunt d'Espanya, segons el rànquing de localitats amb “menor probabilitat que el conjunt” en sinistres lleus i on segons les asseguradores, s'hi condueix millor.

En aquesta classificació d’accidents lleus, Girona apareix al costat de municipis com Oriola (-26,93%), el Prat de Llobregat (-24,54%) o Barcelona (-20,27%), i també de ciutats com Saragossa (-17,94%) o Barakaldo (-17,68%). En canvi, en el rànquing d’accidents greus, on destaquen Osca (-37,74%), Sant Sebastià (-37,66%) o Sant Cugat del Vallès (-37,09%)), Girona no hi surt entre les 20 primeres.

La factura asseguradora

A la província de Girona, les asseguradores van tramitar 134.197 accidents i hi van destinar una despesa total de 145.315.730 euros. Això situa el cost mitjà al voltant dels 1.083 euros per sinistre, una xifra que permet dimensionar l’impacte econòmic dels incidents a la xarxa viària gironina.

En el conjunt de l’Estat, el 2024 les assegurances d’automòbil van atendre prop d’11 milions de sinistres, amb una despesa de 10.189 milions d’euros (cost mitjà de 920 euros per incident), i una mitjana d’una atenció cada tres segons, segons dades recopilades per UNESPA.

Pel que fa al tipus de serveis, el més habitual és l’assistència en carretera (40,27% dels sinistres), però és també el més barat, amb 149 euros de cost mitjà. En canvi, les indemnitzacions més cares són les de responsabilitat civil corporal (7.218 euros de mitjana) i els incendis de vehicles (4.436 euros), malgrat que representen una part molt menor del total de casos.

