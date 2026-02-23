Girona posa 832 sancions el 2025 per incomplir les ordenances de neteja pública i gestió de residus
Les ordenances municipals de Girona estableixen sancions per actes com dipositar escombraries fora dels contenidors o abandonar residus, amb multes que poden arribar fins als 60.000 euros
La Policia Municipal de Girona va posar 832 sancions al llarg de l'any passat relacionades amb l’incompliment de les ordenances de neteja pública i de gestió dels residus municipals a la ciutat. Són una mica més de dues multes diàries, segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Girona. Una xifra que es va disparar en el segon semestre de 2025, ja que entre el gener i juliol de l'any passat s'havien posat 333 denúncies, segons dades del mateix consistori.
Les xifres han anat a batzegades perquè, per exemple, entre gener i març es van posar més de 200 multes, tal com va dir l'alcalde, Lluc Salellas, a les xarxes socials. Mentrestant, entre juny i juliol només se'n van posar sis. Tot això, amb el rerefons de la implantació del nou model de recollida de residus. Amb l'arribada especialment dels contenidors intel·ligents, que es van començar a instal·lar a finals del 2024, es va detectar un increment considerable de brossa fora de les àrees o més voluminosos. També amb el porta a porta, que va iniciar el maig de 2024, va aparèixer l'anomenat turisme d'escombraries.
Molts veïns es van queixar (i encara es queixen) de l'acumulació de deixalles fora dels contenidors. També es va crear l'associació Girona Neta i Digna, que reclama un sistema de recollida de residus que funcioni i, gràcies a una moció, ha aconseguit crear un Grup de Seguiment. Amb tot, el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va explicar a Diari de Girona que amb el pas dels mesos l'incivisme havia anat "a millor" i confiava que l'entrada de la nova generació de contenidors, que es van començar a col·locar a mitjan gener, acabessin d'aplanar el camí.
Les ordenances
Les 832 multes de 2025 s'han posat tenint en compte dues ordenances. Per una banda, la reguladora de la neteja pública de la ciutat. En aquestes s'inclou dipositar realitzar qualsevol acte que causi l’embrutiment de la via pública, dipositar a les papereres de la via pública caixes, bosses amb escombraries o altres continguts, o llençar qualsevol mena de producte, tant en estat sòlid com líquid o gasós. Aquesta ordenança contempla sancions d'entre 60 i 12.000 euros, dividides en tres tipus d'infraccions: lleus (fins a 500 euros), greus (fins a 6.000 euros) i molt greus (fins a 12.000 euros).
Per altra banda, l'ordenança de gestió dels residus municipals també detalla tres tipus d'infraccions. En les considerades lleus, que van dels 125 als 600 euros, s'inclou dipositar residus municipals de procedència domèstica en un contenidor o cubell diferent del que li correspon o canviar la situació dels contenidors del servei situats a la via pública. Entre les infraccions greus (fins a 12.000 euros) hi ha abandonar qualsevol mena de residu a la via pública o en espais públics municipals i en les lleres dels rius i rieres del municipi o no separar els residus comercials i industrials en origen i no lliurar-los selectivament. Finalment, les infraccions molt greus (fins a 60.000 euros) són disposar a l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol material o residu classificat de tòxic o perillós i eliminar residus sòlids a través de la xarxa de sanejament.
La nova campanya
La nova generació de contenidors, un per a cada fracció i que estan disponibles les 24 hores del dia, es van començar a instal·lar a mitjan gener. En aquell moment, l'Ajuntament va anunciar que es reforçava el control per "garantir un ús correcte de l’espai públic".
Segons expliquen fonts municipals, ara per ara, no es tenen xifres de sancions durant les primeres setmanes de l'any, ja que la campanya arran de la instal·lació de la nova generació de contenidors no finalitzarà fins a l'abril. Entre d'altres, els agents vigilen que no es deixin bosses d’escombraries fora del contenidor, però també informen la ciutadania i els comerços sobre el nou sistema.
