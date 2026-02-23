Un informe tècnic alerta del risc de caiguda de 23 arbres al parc de la Torre de Llagostera
L’Ajuntament preveu talar-los per motius de seguretat i trasplantar tres exemplars, després d’una diagnosi que apunta a l’excés de densitat i al tipus de sòl
L’Ajuntament de Llagostera preveu tallar 23 arbres del parc de la Torre després d’un informe tècnic que alerta del risc de fallida de diversos exemplars i que atribueix part dels problemes detectats a la densitat de plantació i al tipus de sòl del parc. La diagnosi s’ha fet amb especial atenció a l’àmbit on s’ha de construir la futura pista d’atletisme de 200 metres, però també s’ha ampliat a altres punts de la zona verda.
L’estudi, signat pel biòleg Josep M. Riba i Flinch i datat el 10 de febrer de 2026, es basa en treballs de camp fets el 30 de gener. En l’àrea directament afectada per la futura pista, el tècnic analitza 16 arbres: 12 pins, 2 magnòlies, 1 mèlia i 1 auró. La conclusió és que 13 exemplars es poden eliminar, 12 pins i l’auró, i que 3 es poden trasplantar —les dues magnòlies i la mèlia—. A aquesta xifra s’hi afegeixen 10 pins més situats en altres punts del parc. L’informe els descriu amb un estat fitosanitari “crític” i amb alteracions estructurals importants, i en recomana també la retirada. Amb aquesta suma, la previsió municipal arriba als 23 arbres que es tallaran, mentre que tres exemplars es traslladaran.
L’informe assenyala que cap dels 16 arbres afectats per la futura pista presenta un bon estat de salut. També identifica un volum elevat d’alteracions estructurals, especialment a la capçada, al tronc i a l’arrel, i assenyala que una part dels arbres presenten inclinacions, torsions i desequilibris. En aquest mateix àmbit, el risc de fractura o caiguda es considera “molt alt” en cinc arbres i “alt” en sis més.
Pel que fa als deu pins de la resta del parc, el document concreta que un és mort, que la majoria tenen vigor baix i que en diversos casos hi ha inclinacions, arrels descobertes o aixecament del pa radicular. Aquest conjunt d’indicadors és el que porta el tècnic a recomanar-ne l’eliminació per motius de seguretat.
Problemes d’ancoratge
Un dels elements centrals de l’informe és l’estat del terreny. A partir d’una calicata feta per la brigada municipal, el tècnic conclou que el parc té un sòl antròpic o de rebliment, amb sauló i restes de runa. Segons la diagnosi, aquesta base dificulta el desenvolupament d’un sistema radicular estable i, sumada a una plantació massa densa, ha afavorit problemes d’ancoratge i un augment progressiu del risc en part de l’arbrat.
