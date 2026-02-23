Junts denuncia des de Girona el "caos" ferroviari i demana que la Generalitat rescindeixi el contracte amb Renfe
El partit reparteix 30.000 pamflets a 63 estacions de Rodalies per denunciar les incidències a la xarxa ferroviària
Junts ha opinat aquest dilluns que ERC accepta un "intercanvi de pastanagues" en relació als pressupostos. "Ja ha deixat de banda el que era el concert econòmic solidari, ara l'IRPF sembla que també queda de banda", ha considerat el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una atenció als mitjans des de l'estació de Sants. En matèria pressupostària, Turull ha lamentat que "el Govern està comprant el model Colau", després d'arribar a un acord amb els Comuns. El partit ha repartit uns 30.000 pamflets a 63 estacions de Rodalies per denunciar el "caos" ferroviari i insistir en responsabilitats polítiques, com el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i que l'executiu rescindeixi el contracte amb Renfe.
Turull s'ha pronunciat així després que el president d'ERC, Oriol Junqueras, lamentés aquest dissabte que no es donaven les "condicions" per a obrir la negociació amb el Govern per als pressupostos sense les "garanties" de la recaptació de l'IRPF, tot i que es va obrir a pactar suplements de crèdit.
Després de ser preguntat per aquest distanciament entre l'executiu i els republicans, el secretari general ha respost que desconeix si Esquerra "acceptarà el fet de deixar de banda" la recaptació de l'IRPF. "El que sí que veiem és que contínuament hi ha un intercanvi de pastanagues i ERC les va acceptant", ha opinat.
"Dels pressupostos, el que ens preocupa és que el Govern de la Generalitat està comprant el model Colau", ha remarcat Turull, després de l'acord amb els Comuns per als comptes. Per la seva banda, en una atenció a Girona, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat a ERC que es planti davant dels socialistes en la negociació pressupostària i exigeixi un traspàs de Rodalies "100% català".
Campanya de Rodalies
"Hem repartit aquest material perquè la gent vegi que hi ha solució i sàpiga que no tot ha de ser resignació o excuses de mal pagador", ha afegit.
