Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa sensesostre Gironamultes residus Girona23-FMercadonaJoan Laportatherians BarcelonaOriol Cardona
instagramlinkedin

L’alcalde de Girona rep la visita institucional del delegat del Frente Polisario a Catalunya

L’actes'ha celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona amb motiu del 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica

D’esquerra a dreta: Josep Vila Subirós; Mohamed Salem Ahmed Laabeid; l’alcalde Lluc Salellas i Vilar; la regidora Amy Sabaly, i Àngel Vàzquez.

D’esquerra a dreta: Josep Vila Subirós; Mohamed Salem Ahmed Laabeid; l’alcalde Lluc Salellas i Vilar; la regidora Amy Sabaly, i Àngel Vàzquez. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha rebut aquest dilluns el delegat del Frente Polisario a Catalunya, Mohamed Salem Ahmed Laabeid, en una visita institucional amb motiu del 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica. L’acte s’ha celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona. A la recepció també hi han assistit la regidora de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly; el vicerector d’Internacionalització de la Universitat de Girona, Josep Vila Subirós, i el president d’ACAPS-Girona, Àngel Vázquez.

El 28 de març de 1997 Girona va signar l’agermanament amb la daira de Farsia com a símbol de la vinculació de la ciutat amb la causa sahrauí. Farsia està situada en els campaments de refugiats de Tindouf, al sud d’Algèria. És una daria de la wilaya de Smara de la República Àrab Sahrauí Democràtica.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents