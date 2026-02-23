L’escola d’adults de Sant Narcís es presenta com a CFA Bertrana amb el «Llegim Bertrana»
El centre, fins ara CFA Nou de Girona, estrena nom i logotip en un acte al Centre Cívic i hi celebra la final del primer concurs de lectura en veu alta en homenatge a Prudenci i Aurora Bertrana
L’escola d’adults de Sant Narcís de Girona va presentar-se com a CFA Bertrana en un acte que també va servir per celebrar la final de la primera edició del concurs de lectura en veu alta «Llegim Bertrana», una iniciativa impulsada en homenatge als escriptors Prudenci i Aurora Bertrana.
L’acte, amb el títol «De CFA Nou a CFA Bertrana», es va fer divendres 20 de febrer al teatre del Centre Cívic de Sant Narcís. Durant la trobada, el centre va donar a conèixer el nou nom i el nou logotip i va posar en valor la participació de l’alumnat en aquesta primera edició del concurs. A l’acte hi van assistir la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila, i l’adjunt al director dels Serveis Territorials de Girona, Lluís Gómez, que van animar l’escola a donar continuïtat al projecte perquè “tingui continuïtat i es converteixi en una tradició”. La iniciativa també compta amb el suport de la presidenta de la Fundació Bertrana, Mariàngela Vilallonga.
El canvi de denominació arriba després de deu anys de trajectòria del centre, fins ara conegut com a CFA Nou de Girona. El nou nom vol reforçar la identitat pròpia del projecte, millorar-ne la projecció i consolidar l’arrelament a la ciutat. L’elecció de Bertrana també es vincula a la voluntat d’associar el centre a referents de la literatura catalana i als valors de l’aprenentatge i la superació personal, que l’escola reivindica en aquesta nova etapa.
