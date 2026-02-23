L'Ajuntament de Girona retalla mig milió d’euros la inversió destinada a serveis socials
Segons l'Associació Estatal de Directors i Gerents Socials, la inversió del consistori gironí en serveis socials és inferior a la de l'any 2023, situant-se per sota de la mitjana de les capitals de província
L'Ajuntament de Girona ha disminuït lleugerament la inversió destinada a serveis socials i promoció social segon recull el rànquing anual que elabora l’Associació Estatal de Directors i Gerents Socials. Aquesta entitat analitza el pressupost que destinen tots els ajuntaments d'Espanya amb més de 20.000 habitants a la partida de "Serveis Socials i Promoció Social" i en l'última actualització que recull les dades de 2024, el consistori gironí va invertir 13.963.042,69 euros en serveis socials i promoció social, el que es tradueix en una mitjana de 130,46 euros per a cada habitant empadronat (107.032 segons les dades de l'associació).
És una xifra més baixa que la de 2023, quan va fer una inversió de 14.433.181,97 euros, que feien una mitjana de 138,35 euros per a cada empadronat. En percentatge, la baixada és del 3,2% en inversió i d'un 5,7% pel que fa a la mitjana per a cada habitant empadronat tenint en compte les dades detallades per part de l'associació. Això fa que Girona sigui la dinovena capital de província la qual l’ajuntament inverteix més en serveis socials i promoció social (el 2023 era la setzena).
En tot cas, Girona està per sobre la mitjana dels 404 ajuntaments espanyols analitzats amb més de 20.000 habitants el 2024. La mitjana estatal és de 106,48 euros per habitant. Sí que està per sota de la mitjana de les capitals de província, que és de 156,14 euros, i és la tercera de Catalunya que més inversió fa en serveis socials i promoció econòmica, quedant per sota la mitjana catalana (171,53 euros). Per davant té Barcelona (288,07 euros), que també és la primera d'Espanya amb diferència i Lleida (131,66 euros). Tarragona està a la cua a Catalunya destinant 107,55 euros de mitjana per a habitant.
Lluny de ser pobre
Tot i està per sota de la mitjana estatal, Girona es queda lluny de ser un municipi pobre quant a inversió en serveis socials i promoció econòmica. Per estar catalogat com a tal s’agafa la mitjana anual estatal per habitant (106,48 euros) i, si no s’arriba al 60% d’aquesta mitjana (63,80 euros), ja es considera un municipi pobre en serveis socials. Així, el 2024 hi va haver 45 municipis considerats pobres.
Entre ells, dues capitals de província com són Terol (60,72 euros) i Badajoz (58,44 euros), mentre que de l'única capital que no es tenen dades és Vitòria. En els últims anys hi havia un municipi de les comarques gironines considerat pobre. Era el cas de Roses, que el 2023, i només va invertir 56,51 euros en serveis socials i promoció econòmica de mitjana per habitant segons l’informe de l’associació. El 2024 ja no figura en el llistat, però hi ha 45 municipis amb menys de 63,89 euros de mitjana per habitant.
Sense l’excel·lència
L’actualització també inclou 27 ajuntaments que superen els 200 euros de mitjana per habitant i se’ls ha reconegut com a “excel·lents”. Són més municipis que el 2023, quan n’hi havia 21 i, un any més, Girona s’ha quedat sense assolir l’excel·lència en aquest aspecte. Perquè un municipi s’inclogui en aquest grup, l’Associació Estatal de Directors i Gerents Socials té en compte diferents requisits. Per exemple, acreditar una despesa liquidada en “Serveis Socials i Promoció Social” durant l’any en qüestió superior a 200 euros per habitant o que aquest pressupost no hagi disminuït respecte a l’any anterior, dos criteris que Girona no compleix.
Només dues capitals de província entren dins l’excel·lència. Són Barcelona (288,07 euros de mitjana per habitant) i Bilbao (208,94 euros), que ja hi eren en el llistat de 2023. Tanmateix, al capdavant de la llista hi ha altres municipis que no són capitals de província. Els cinc primers, a més, són d’Andalusia: Isla Cristina (434,13 euros), Alcalá la Real (427,51 euros), San Roque (403,63 euros), Baza (346,99 euros) i Morón de la Frontera i Ayamonte (288,57 euros).
