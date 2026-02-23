Open Arms presenta a Girona el llibre que narra una dècada de rescats al Mediterrani
El volum "Open Arms. Una missió a contracorrent" reflexiona sobre les migracions i la solidaritat, cada vegada més qüestionada
El director i fundador d'Open Arms, Oscar Camps; la fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W, Anna Surinyach; l'editor Leopold Blume i la periodista del diari Ara Cristina Mas han desembarcat aquesta tarda a la Casa de Cultura de Girona per presentar el llibre "Open Arms. Una missió a contracorrent".
El volum, editat per Blume, recull una dècada de trajectòria d’Open Arms, amb testimonis i reflexions sobre el context humanitari al Mediterrani. Una obra que, d'entrada, vol deixar clara una declaració d'intencions: "El llibre que tens a les teves mans no hauria d'existir". La publicació narra la història de l'ONG, que va néixer el 2015 amb l'objectiu de salvar vides, i en les seves pàgines revela que "les migracions són un fenomen normal; el que no ho és són les condicions en què tantes persones es veuen obligades a migrar".
Percebuts com una amenaça
El llibre també posa de manifest que tot i que en aquests deu anys el seu objectiu no ha canviat, sí que ho ha fet la mirada de la societat: "El que sí que ha canviat és el relat al voltant dels rescats; el que va començar com un gest bàsic -assistir a qui està en perill- s'ha transformat en un acte incòmode, fins i tot perseguit". I és que en el llibre denuncia que "la solidaritat s'ha tornat sospitosa, un problema; cada vegada es posen més traves al treball dels vaixells de rescat al Mediterrani". I és que l'objectiu de la publicació també és provocar una reflexió "sobre qui són en realitat els herois i els dolents".
El volum vol explicar què significa rescatar vides al Mediterrani, però també el que implica "ser jutjats per això": "De la criminalització de l'ajuda humanitària a la pressió institucional, els discursos d'odi i la instrumentalització política de les migracions". Algunes de les pàgines, però, estan tancades, i per veure què contenen els lectors han d'obrir-les: "Els qui busquin veure es trobaran amb imatges que unes vegades fan mal; unes altres, inspiren; aquest gest simple, el de la intenció de mirar, és també una forma de compromís".
Una cinquantena de voluntaris gironins
Open Arms compta amb una cinquantena de voluntaris gironins. Es tracta de sis metges, sis infermers, tres mariners, tres meditadors culturals, una matrona, dos cuiners i, la resta, voluntaris de terra.
