El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
Els Mossos atribueixen a l’agressor un intent d’homicidi i està previst que dimarts passi a disposició
L’home sense sostre que va ser apallissat diumenge al matí a Girona continua en estat crític a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Josep Trueta. Hi està estable dins la gravetat i amb pronòstic reservat, segons fonts sanitàries. L’agressió, molt violenta, ha consternat la ciutat i especialment el barri de Can Gibert del Pla, on la víctima era una cara coneguda i hi pernoctava habitualment.
Els Mossos d’Esquadra van detenir el presumpte agressor al mateix lloc dels fets, ja que quan les patrulles van arribar-hi l’home encara era a la zona. Segons fonts policials, el sospitós va intentar fugir quan els agents el van voler interceptar i també s’hauria encarat amb ells i intentat agredir-los. Per aquest motiu, a més d’atribuir-li l’intent d’homicidi per la pallissa al sensesostre, també li imputen un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.
L’arrestat, un home de 26 anys, es troba encara a les garjoles de la comissaria de Vista Alegre, a Girona, i està previst que dimarts passi a disposició judicial. La Unitat d’Investigació de Girona s’ha fet càrrec de les diligències i treballa per aclarir els motius de l’atac.
Un atac a primera hora
Els fets van passar diumenge cap a les vuit del matí, a la zona entre el passeig d’Olot i el carrer Bastiments. Segons alguns testimonis, l’agredit hauria intentat fugir, però l’agressor el va perseguir i, ja al passeig d’Olot, el va fer caure a terra. Els mateixos testimonis van explicar a Diari de Girona que s’hi va acarnissar, saltant-li a sobre i clavant-li puntades de peu. Els Mossos van detenir l'agressor a la mateixa zona.
Veïns de Can Gibert del Pla van relatar que l’home era força conegut: sovint es movia amb un carretó amb les seves coses i alguns residents li donaven menjar. Habitualment dormia en una zona coberta de la plaça Isabel Vilà i Pujol.
Acusació popular
L’Ajuntament de Girona està estudiant si es persona com a acusació popular en el cas de l’agressió, segons confirmen fonts municipals. La possibilitat que el consistori faci aquest pas obre la porta que l’administració local participi directament en el procediment penal, més enllà del paper estrictament institucional o d’acompanyament a les víctimes.
En paral·lel, l’alcalde, Lluc Salellas, va expressar el dia dels fets la seva consternació pels fets i, en una piulada a X, va remarcar que “cap violència té cabuda” a la ciutat. També va assegurar que l’Ajuntament treballa coordinadament amb tots els serveis implicats per reforçar l’atenció a les persones més vulnerables.
