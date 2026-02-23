Talen quatre plàtans més als jardins de la Devesa de Girona
Un informa tècnic alertava del mal estat dels exemplars, que suposava un risc de caiguda
L'Ajuntament de Girona ha començat els treballs per talar quatre arbres més a la zona dels jardins de la Devesa després que un informe tècnic preliminar de l'empresa que porta el manteniment del parc alertés que es trobaven en mal estat. L'objectiu és reduir el risc de caiguda, ja que, al llarg de l'any passat ja van caure tres exemplars en aquesta mateixa zona.
Aquests quatre se sumen a quatre més que es van tallar el passat desembre al voltant de l'edifici de la Rosaleda, també per risc de caiguda. El primer exemplar es va talar a principis de desembre, mentre que es va actuar en els altres tres a finals del mateix mes, arran de la caiguda d'un plàtan el 23 de desembre.
Poda d'arbres
A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha detallat que s'estan retirant "branques deteriorades" i podat els arbres "per seguretat". L'acció de reduir les copes i les lateralitats dels arbres perquè pesin menys ja es va anunciar fa uns mesos, arran de la caiguda del segon arbre de 2025 el novembre. Tanmateix, el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va explicar que l'actuació es faria més endavant i "abans de la primavera", tal com s'està fent ara.
Per altra banda, el mateix Cot també va anunciar en el ple municipal del desembre que el consistori estava estudiant "recol·locar" alguna de les fires que es fan al passeig de la Devesa o al voltant dels jardins per evitar la compactació del sol. Ara per ara, no s'han anunciat, entre d'altres, la data ni el lloc de fires com Birra a mà o Tocs de Vi, però sí que fa unes setmanes el Ludivers, festival adreçat a públic familiar, va fer una publicació a les xarxes apuntant que la dotzena edició es farà entre el 22 i el 24 de maig als jardins de la Devesa.
